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Стало відомо, хто стане хрещеними батьками сина Маркл і принца Гаррі

2.1тЧитати матеріал російською

Герцогиня Сассекська Меган Маркл і принц Гаррі визначилися з хрещеними батьками для свого сина Арчі.

Так, хрещеною для маленького представника королівської сім'ї стане знаменита американська тенісистка Серена Вільямс. Колишня актриса і Вільямс дружать вже близько десяти років, повідомляє Express.

Стало відомо, хто стане хрещеними батьками сина Маркл і принца Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі

Стало відомо, хто стане хрещеними батьками сина Маркл і принца Гаррі

Меган Маркл і Серена Вільямс

Фото: hellomagazine.com

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Також другою хресною стане ще одна подруга Маркл — стиліст Джессіка Малруні. Хрещеними батьками спадкоємця герцога і герцогині Сассекських стануть друг принца Гаррі Марк Дайер, а також Маркус Андерсон, який свого часу познайомив майбутнє подружжя.

Нагадаємо, хрещення сина Меган Маркл і принца Гаррі відбудеться 6 липня. Церемонія пройде в особистій каплиці королеви Єлизавети II у Віндзорському замку і буде закритою. Запрошені тільки найближчі родичі та друзі — всього 25 осіб.

Стало відомо, хто стане хрещеними батьками сина Маркл і принца Гаррі

Син Меган Маркл і принца Гаррі

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особи
Меган Марклпринц Гаррі
Місце
Великобританія
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