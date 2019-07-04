Стало відомо, хто стане хрещеними батьками сина Маркл і принца Гаррі

Герцогиня Сассекська Меган Маркл і принц Гаррі визначилися з хрещеними батьками для свого сина Арчі.
Так, хрещеною для маленького представника королівської сім'ї стане знаменита американська тенісистка Серена Вільямс. Колишня актриса і Вільямс дружать вже близько десяти років, повідомляє Express.
Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі
Меган Маркл і Серена Вільямс
Фото: hellomagazine.com
Також другою хресною стане ще одна подруга Маркл — стиліст Джессіка Малруні. Хрещеними батьками спадкоємця герцога і герцогині Сассекських стануть друг принца Гаррі Марк Дайер, а також Маркус Андерсон, який свого часу познайомив майбутнє подружжя.
Нагадаємо, хрещення сина Меган Маркл і принца Гаррі відбудеться 6 липня. Церемонія пройде в особистій каплиці королеви Єлизавети II у Віндзорському замку і буде закритою. Запрошені тільки найближчі родичі та друзі — всього 25 осіб.
Син Меган Маркл і принца Гаррі
Як повідомляв OBOZREVATEL :
6 травня 2019 року у принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц одразу прокоментував подію.
Дитина стала сьомою в черзі на британський престол і отримає титул лорда Сассекського.
Старший брат Гаррі, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон привітали новоспечених батьків Гаррі і Меган і дотепно "підкололи" їх.
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