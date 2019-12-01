"Справжнє щастя!" Собчак зворушила мережу фото з сином

Російська журналістка і політик Ксенія Собчак захопила шанувальників новим знімком зі своїм сином Платоном.

Вона разом зі своєю дитиною вирушила на Мальдіви. Фото Собчак розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Ідеальна перша неділя зими? Прилетіти в рай", - підписала знімки Собчак.

"Сонечко", "Так тепло від цих фото", "Сина радість переповнює", "Яке сонечко", "Класного відпочинку", "Справжнє щастя", "Який милий!", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Собчак спантеличила модною зйомкою. Вона вибрала чорну вечірню сукню-максі, доповнивши лук панчохами в сітку і спортивними білими черевиками.

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