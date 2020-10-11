Солодкі напої в раціоні годуючої матері шкодять розумовому розвитку дитини – вчені

Вживання напоїв з високим вмістом цукру матерями, що годують, може негативно вплинути на здоров'я і розвиток дитини.

До такого висновку прийшли вчені Дитячого госпіталю Лос-Анджелеса, США, повідомляє Medical Express. Так, раніше вже було встановлено зв'язок дієти з високим вмістом цукру і збільшення ваги, ризику діабету 2-го типу, ожиріння печінки і хвороб серця в зрілому віці.

Нове дослідження вчених показало, що солодкі напої, що вживаються матір'ю, яка годує, можуть негативно позначитися і на когнітивному розвитку дитини.

У ході дослідження фахівці вивчили дані 88 матерів, які розповідали про те, скільки солодких напоїв і соків протягом першого місяця грудного вигодовування вони споживали щодня.

Так, у матерів, які вживали більше солодких напоїв і соків, народилися діти з більш низькими показниками когнітивного розвитку відповідно до шкали Бейлі. Вчені припустили, що доданий цукор передавався дітям через грудне молоко матері, впливаючи на розвиток мозку.

При цьому раніше вони вже довели, що в жінок, які споживають солодкі напої та соки кілька місяців після пологів, підвищений ризик набрати вагу і через грудне молоко піддати своїх дітей шкідливому впливу доданих цукрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишня в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розвінчала міфи про грудне вигодовування.