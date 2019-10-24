Головна Новини
24 жовтня • оновлено в 22:43
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ діти

Собчак підігріла чутки про вагітність: з'явилося показове відео

864 Читати матеріал російською

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак підігріла чутки про вагітність, продемонструвавши круглий животик.

Відповідне відео оприлюднив Telegram-канал "Тільки нікому ...", показавши журналістку крупним планом на офіційному заході (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, Собчак була одягнена в сукню і тренч бежевого кольору. На заході з-під верхнього одягу було помітно, що живіт телеведучої випирає вже досить сильно, щоб не було можливості списати на звичайний набір ваги.

Собчак показала круглий животик

Собчак показала круглий животик

Кадр з відео

Новини
Із "няшки" на "зайчутку": Собчак рознесла вбрання Поклонської в Держдумі

Журналістку зафільмували в той момент, коли вона з кимось розмовляла, емоційно жестикулюючи руками. Примітний ще й той факт, що Ксенія прийшла у взутті без підборів, хоча вона часто ходить "на низькому ходу".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Ксенія Собчак
Місце
Росія
Теги
вагітність чутки шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel