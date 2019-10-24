Собчак підігріла чутки про вагітність: з'явилося показове відео

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак підігріла чутки про вагітність, продемонструвавши круглий животик.

Відповідне відео оприлюднив Telegram-канал "Тільки нікому ...", показавши журналістку крупним планом на офіційному заході (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, Собчак була одягнена в сукню і тренч бежевого кольору. На заході з-під верхнього одягу було помітно, що живіт телеведучої випирає вже досить сильно, щоб не було можливості списати на звичайний набір ваги.

Собчак показала круглий животик Кадр з відео

Журналістку зафільмували в той момент, коли вона з кимось розмовляла, емоційно жестикулюючи руками. Примітний ще й той факт, що Ксенія прийшла у взутті без підборів, хоча вона часто ходить "на низькому ходу".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні в мережі з'явилася інформація про весіллі телеведучої з режисером. Торжество відбулося 13 вересня 2019 року.

Відомий російський блогер Олена Міро була переконана, що Собчак і Богомолов одружуються через вагітність зірки.

Пізніше в мережі ще більше зміцнилася думка, що скандальна телеведуча і режисер чекають дитину. Telegram-канал Dark Cosmo оприлюднив інформацію, посилаючись на свої джерела, що це, можливо, пов'язано з такою швидкою пропозицією руки і серця.

Нещодавно вона також продемонструвала круглий животик під час інтерв'ю з репером GUF (Олексієм Долматова).

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