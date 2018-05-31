"Скоро буду літати": вагітна Шоптенко показала, як виглядає перед пологами

Відомий український хореограф і учасниця "Танців з зірками" Олена Шоптенко, яка готується вперше стати мамою, показала ніжні фотографії та розповіла про те, як себе почуває за кілька тижнів до пологів.

Олена активно ділиться знімками зі своїми шанувальниками в соціальних мережах, де також коротко пише про свій фізичний і емоційний стан. Чуттєв фото Шоптенко опубліковані в її Instagram-акаунті.

"Не дивлячись на те, що я вже не ходжу, а більше перекочуюся, настрій повітряний. Я сподіваюся, ще зовсім трохи і знову буду літати. Хоча перший час, звичайно, не високо", - пожартувала Алена.

Публікація від ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) 30 Май 2018 о 6:52 PDT

Крім цього, перед появою первістка Шоптенко з батьком своєї майбутньої дитини переїхали в нову квартиру, де облаштовують побут і разом насолоджуються останніми тижнями очікування.

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Публікація від ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) 24 Май 2018 о 12:39 PDT

При цьому, як розповідає сама хореограф, за дев'ять місяців очікування дитини її спосіб життя майже не змінився: вона як і раніше активно займається танцями, опрацьовує постановки і не сидить на місці.

Олена Шоптенко на останньому місяці вагітності Viva

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"Є жінки, які проживають вагітність в ейфорії і повністю занурюються в неї. А є ті, які починають соромитися свого мінливого тіла і бояться змін звичного способу життя. Я впевнена, що нас таких багато, і мені б хотілося на своєму прикладі показати, що вагітність не хвороба, а дуже цікаве положення, яке просто ненадовго вносить корективи, в тому числі у внутрішнє і емоційний стан. Якщо немає ніяких протипоказань лікарів, то і спосіб життя сильно не змінюється", - розповіла Олена жіночому виданню Viva.

Публікація від ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) 30 Кві 2018 у 1:09 PDT

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Шоптенко розсекретила підлогу своєї майбутньої дитини. Так, відома українська танцівниця чекає хлопчика.