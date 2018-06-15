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Шведська принцеса відзначилася неналежною поведінкою на хрестинах сестри

1.9тЧитати новину російською

Минулого тижня королівська сім'я Швеції відсвяткувала важливу подію - хрестини наймолодшої спадкоємиці престолу - принцеси Едрієнн, дочки принцеси Мадлен і Крістофера О'Нілла.

Без конфузу на офіційному заході не обійшлося. Церемонія відбулася в Королівській капелі в Палаці Дроттнингхольм в Стокгольмі.

Як повідомляє Harper's Bazaar, старша сестра принцеси Едрієнн, чотирирічна Леонор, відзначилася неналежною поведінкою. Мабуть, дівчинка занудьгувала і вирішила розвеселити всіх присутніх гостей і членів королівської сім'ї.

Look at Leonore's face 😂❤ #leonorelilianmaria #princessleonore #princessmadeleine #princessadrienne #swedishroyals #swedishroyalfamily #megustapormegusta #megusta

Публікація від Princess Leonore of Sweden🇸🇪 (@princess_leonore)

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Юна спадкоємиця полежала на килимі і подригала в повітрі ногами. Завершилося все тим, що внучка шведського короля почала водити кола навколо своєї мами.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що принц Джордж і його троюрідна сестра Саванна Філліпс опинилися в центрі уваги ЗМІ .

Місце
Швеція
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