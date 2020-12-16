Текст мовою оригіналу

Self-harm или самоповреждения – это умеренные повреждения своего тела без прямых суицидальных намерений.

Примеры самоповреждающего поведения:

порезы на запястьях, предплечьях, бедрах, животе, реже шее;

укусы;

прижигание кожи сигаретами и другие ожоги;

царапины;

самоудушение;

придавливание пальцев дверью;

удары до синяков;

вырывание волос, бровей, ресниц и т.д..

По статистике именно подростки чаще всего подвержены нанесению себе подобных повреждений, хотя важно подчеркнуть, что не только они. Self-harm – это не исключительно подростковое явление.

Но вернемся к подросткам, так как эта статья посвящается им. Что может подталкивать к самоповреждающему поведению:

стремление наказать себя за ошибки;

простой способ выйти из повышенного эмоционального состояния, когда эмоции одолевают;

наказание себя;

иллюзия контроля боли: только я сам могу причинять себе боль и я буду контролировать когда и как;

бессознательное желание обратить на себя внимание;

попытки через физическую боль "запомнить" последствия собственных поступков.

По статистике подростки, признающиеся в самоповреждении, имеют низкую самооценку, низкий эмоциональный интеллект и неумение говорить о своих чувствах, проблемы в коммуникации со сверстниками, диссоциацию, страдают постоянным чувством вины и стыда.

Причинами всех вышеперечисленных вариантов выше может быть множество факторов, но в первую очередь, конечно, нужно рассматривать социальные и психологические условия, в которых живет ребенок: семья, отношения в семье, отношение к ребенку, поддается ли ребенок физическому, моральному, сексуальному насилию, школьная среда и т.д.

Следующий вопрос заключается в том, что же получает подросток от получения физической боли таким способом:

снятие эмоционального напряжения;

возможность снятия гнева, агрессии при невозможности выпуска этих эмоций здоровым способом;

"возвращение в реальность", когда подросток таким способом пытается выйти из состояния апатии, переключиться и т.д.

демонстрация своих страданий, сигнал о помощи.

И перейдем к самому главному – что делать, если вы заметили подобное поведение у своего ребенка или у близкого родственника (брата, сестры).

Чего делать не нужно? Самое важное – это поддержка, а не усугубление ситуации. Родителям нужно понять, что это реальная проблема, которую нужно решать. "Ты позоришь семью", "Ты неблагодарный ребенок, мы все для тебя делаем, а ты так поступаешь", "Хватит уже ерундой заниматься, что о нас учителя скажут" и т.д. – все это варианты того, как реагировать не нужно. Подобные реакции только усугубляют ситуацию и могут привести к учащению самоповреждающего поведения, что впоследствии может привести к более опасным последствиям.

Как же правильно поступать в такой ситуации. Самое главное – обращение к специалистам. Самоповреждение – это симптом, а не полноценный диагноз. Именно в этом специалисту и следует разобраться. Чаще всего при лечении подобного поведения назначается медикаментозное лечение в виде антидепрессантов, которые помогают быстро стабилизировать эмоциональное состояние, а подкреплением всему должна быть психотерапия. Не менее важным для лечения является ваша поддержка, постарайтесь понять вашего ребенка, посмотреть на мир его глазами, не обесценивая его эмоции и не обвиняя в манипулировании и т.д. Self-harm – это сигнал, который нельзя пропускать.