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3 грудня • оновлено в 20:29
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Ще одна "слуга народу" чекає дитину: вагітні фото

1.8т
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Народна депутатка від "Слуги народу", глава комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Красносільська уперше стане мамою.

Фотографії вагітної 35-річної жінки зробив кореспондент видання "Страна" під час засідання Верховної Ради.

"Настя щаслива й сповнена сил. Почувається чудово", – розповів інсайдер журналістам про стан Красносільської.

Анастасія Красносільська вагітна

Анастасія Красносільська вагітна

Фото: "Країна"

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Уточнюється, що нардепка офіційно незаміжня, але в її декларації вказано цивільного чоловіка Мирослава Радіна. Сама Красносільська "вагітні" фото поки що не поширювала.

Вагітна Красносільська в Раді

Вагітна Красносільська в Раді

Фото: "Країна"

Анастасія Красносільська

Анастасія Красносільська

facebook / anastasia.krasnosilska

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці жовтня дружина народного депутата від "Слуги народу" Романа Грищука народила йому сина. Також нещодавно стало відомо про вагітність "слуги народу" Анни Скороход, яка поки що не дає коментарі.

Вагітна Анна Скороход

Вагітна Анна Скороход

facebook/yan.dobronosov

Більш того, поповнення відбулося в родині Давида Арахамії, який став татом вшосте.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Анастасія Красносельська
Місце
Україна
Теги
вагітність діти Партія Слуга народу фотографии фотосессія Верховна Рада України
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