Правнуки Єлизавети II відзначилися: принцу Джорджу закрила рот троюрідна сестра

У Лондоні відбулася традиційна церемонія святкування дня народження королеви Єлизавети II - Trooping the Colour. Члени королівської сім'ї Великобританії спостерігали за парадом авіації, перебуваючи на балконі Букінгемського палацу.
У центрі уваги опинилися правнуки королеви. На балконі поруч з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон стояли чотирирічний принц Джордж і трирічна принцеса Шарлотта.
Одна з троюрідних сестер Джорджа і Шарлотти, Саванна Філліпс, стала героїнею ЗМІ.
Принцу Джорджу закрила рот троюрідна сестра
Фото: Getty
Члени королівської сім'ї Великобританії
Фото: Getty
Фотографам вдалося сфотографувати, як внучка принцеси Анни (дочка Пітера Філліпса і Отем Келлі), семирічна Саванна закрила рот братові Джорджу.
Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Меган Маркл буде супроводжувати королеву Єлизавету II в Чешир в рамках їх першого спільного зобов'язання. Поїздка запланована на 14 червня.