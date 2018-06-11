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Правнуки Єлизавети II відзначилися: принцу Джорджу закрила рот троюрідна сестра

1.8тЧитати новину російською

У Лондоні відбулася традиційна церемонія святкування дня народження королеви Єлизавети II - Trooping the Colour. Члени королівської сім'ї Великобританії спостерігали за парадом авіації, перебуваючи на балконі Букінгемського палацу.

У центрі уваги опинилися правнуки королеви. На балконі поруч з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон стояли чотирирічний принц Джордж і трирічна принцеса Шарлотта.

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Одна з троюрідних сестер Джорджа і Шарлотти, Саванна Філліпс, стала героїнею ЗМІ.

Принцу Джорджу закрила рот троюрідна сестра

Фото: Getty

Члени королівської сім'ї Великобританії

Фото: Getty

Фотографам вдалося сфотографувати, як внучка принцеси Анни (дочка Пітера Філліпса і Отем Келлі), семирічна Саванна закрила рот братові Джорджу.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Меган Маркл буде супроводжувати королеву Єлизавету II в Чешир в рамках їх першого спільного зобов'язання. Поїздка запланована на 14 червня.

Особи
принц Джорджпринцеса ШарлоттаКейт Міддлтон
Місце
Великобританія
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