Правнуки Єлизавети II відзначилися: принцу Джорджу закрила рот троюрідна сестра

У Лондоні відбулася традиційна церемонія святкування дня народження королеви Єлизавети II - Trooping the Colour. Члени королівської сім'ї Великобританії спостерігали за парадом авіації, перебуваючи на балконі Букінгемського палацу.

У центрі уваги опинилися правнуки королеви. На балконі поруч з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон стояли чотирирічний принц Джордж і трирічна принцеса Шарлотта.

Одна з троюрідних сестер Джорджа і Шарлотти, Саванна Філліпс, стала героїнею ЗМІ.

Принцу Джорджу закрила рот троюрідна сестра Фото: Getty

Члени королівської сім'ї Великобританії Фото: Getty

Фотографам вдалося сфотографувати, як внучка принцеси Анни (дочка Пітера Філліпса і Отем Келлі), семирічна Саванна закрила рот братові Джорджу.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Меган Маркл буде супроводжувати королеву Єлизавету II в Чешир в рамках їх першого спільного зобов'язання. Поїздка запланована на 14 червня.