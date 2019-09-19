Подкопаєва стала мамою втретє: з'явилися перші фото дитини

Українська олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва стала мамою втретє.

Дитина з'явилася на світ 19 вересня, а в мережі вже показали перші фотографії мами і новонародженого.

Батьком малюка є американський бізнесмен Ігор Дубинський, який 25 років тому переїхав до Атланти. Інформації про вагу немовляти, як і інших подробиць, на даний момент немає.

Лілія Подкопаєва стала мамою втретє instagram / jetsetterua

Тим часом, Подкопаєву і Дубинського вже почали вітати в мережі. Київська фотограф Олександра Матусенко, яка в період вагітності гімнастки робила зйомку, написала в Instagram: "Ще одна людина прийшла в цей світ ... Ліля і Ігор, вітаю".

Також фотографію Подкопаєвої з пологового будинку оприлюднив телеканал "1+1": "Лілія Подкопаєва стала мамою! Наші вітання Лілії та Ігорю з народженням малюка".

Варто відзначити, що в української гімнастки вже є двоє дітей від попереднього шлюбу з бізнесменом Тимофієм Нагорним: 13-річний Вадим та 12-річна дочка Кароліна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новина про те, що Подкопаєва вагітна, з'явилася в березні 2019 року. Тоді Лілію та Ігоря запросили на церемонію нагородження премії "Людина року".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!