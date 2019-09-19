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19 вересня • оновлено в 18:44
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Подкопаєва стала мамою втретє: з'явилися перші фото дитини

3.3т Читати матеріал російською

Українська олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва стала мамою втретє.

Дитина з'явилася на світ 19 вересня, а в мережі вже показали перші фотографії мами і новонародженого.

Батьком малюка є американський бізнесмен Ігор Дубинський, який 25 років тому переїхав до Атланти. Інформації про вагу немовляти, як і інших подробиць, на даний момент немає.

Лілія Подкопаєва стала мамою втретє

Лілія Подкопаєва стала мамою втретє

instagram / jetsetterua

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Тим часом, Подкопаєву і Дубинського вже почали вітати в мережі. Київська фотограф Олександра Матусенко, яка в період вагітності гімнастки робила зйомку, написала в Instagram: "Ще одна людина прийшла в цей світ ... Ліля і Ігор, вітаю".

Також фотографію Подкопаєвої з пологового будинку оприлюднив телеканал "1+1": "Лілія Подкопаєва стала мамою! Наші вітання Лілії та Ігорю з народженням малюка".

Варто відзначити, що в української гімнастки вже є двоє дітей від попереднього шлюбу з бізнесменом Тимофієм Нагорним: 13-річний Вадим та 12-річна дочка Кароліна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новина про те, що Подкопаєва вагітна, з'явилася в березні 2019 року. Тоді Лілію та Ігоря запросили на церемонію нагородження премії "Людина року".

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Особа
Лілія Подкопаєва
Місце
Україна
Теги
діти вагітність новонароджений
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну так бабло есть можно и десять ))))))
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