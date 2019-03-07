Передчасні пологи Меган Маркл: у Британії забили на сполох

У вагітної герцогині Сассекської Меган Маркл, дружини принца Гаррі можуть статися передчасні пологи.

Як повідомляє Daily Express, у герцогині вже було кілька помилкових переймів. "Було досить багато хибних тривог, коли всі думали, що Меган народжує. Це було схоже на американські гірки. Якоїсь миті вони навіть зробили екстрений виїзд до лікарні серед ночі", — повідомило джерело, наближене до Кенсінгтонського палацу.

Меган Маркл Фото: news.ru

Крім того, лікарі стверджують, що дитина може з'явитися на світ будь-якої хвилини.

"Меган, Гаррі і весь палац перебувають у стані підвищеної готовності, бо лікарі сказали, що дитина може народитися будь-якої миті", — каже джерело.

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: AFP

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: news.ru

Нагадаємо, що герцогиня перебуває на восьмому місяці вагітності. Також нещодавно в мережі з'явилася інформація, що у Маркл і Гаррі народиться хлопчик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше герцогиня Сассекська Меган Маркл заявила, що хоче ростити первістка, керуючись "гнучким підходом до гендеру".

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