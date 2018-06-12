"Не розібралась в почуттях": Шоптенко вперше прокоментувала народження первістка

Відомий український хореограф і фіналістка развлектаельного проекту на 1+1 "Танці з зірками" Олена Шоптенко, яка в суботу, 9 червня стала мамою, вперше прокоментувала народження син.

Первістка Шоптенко назвала Олексієм. Зірка також розповіла, як пройшли пологи і чи був присутній на них чоловік танцівниці, пише ТСН.

За словами Олени, після пологів вона відчуває себе повністю щасливою, а новий статус молодої мами тільки надає їй сил і енергії. Однак, незважаючи на це, вона ще не до кінця встигла розібратися в своїх почуттях.

Публікація від ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) 6 Чер 2018 о 11:30 PDT

"У мене поки було небагато часу розібратися в своїх почуттях, але щоб я почала посміхатися, малюкові достатньо просто сопіти", - розповіла Олена.

Шоптенко зізналась, що за два дні до пологів захворіла і в пологовий будинок їхала з температурою, з якою досі бореться.

"Мені здавалося, що я до всього готова і з усім впораюся, але вже в процесі виявилося, що я ні до чого не готова, але возитися доведеться. Дуже ускладнює ситуацію, що за два дні до пологів я захворіла і тому в пологовий будинок їхала з температурою, з якою ми боремося досі. Так що по ночах я поки не сплю не через дитину, а через себе. на щастя, син мені допомагає тим, що поки просто спить", - поділилася хореограф.

На питання, чи був присутній чоловік Олени Олексій на пологах, зірка відповіла, що коханий навідріз відмовився перебувати під час самого процесу, пояснюючи це своєю вразливістю. Однак в найвідповідальніший момент улюблений Шоптенко був поруч, щоправда, за стіною пологового залу.

Зазначимо, сина Олени Шоптенко новоспечені батьки назвали Олексієм - так само звуть його батька.

"Рішення було дуже швидким. Коли ми дізналися, що буде хлопчик, чоловік сказав, що є всього два варіанти імені, які йому подобаються. З двох я вибрала це. Але мені дуже подобається, що у мене тепер постійно буде Олексій Іванов, поки його велика копія зайнята на своїх проектах", - пожартувала молода матуся.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед пологами Олена Шоптенко вела активів спосіб життя. Зірка брала участь в ніжних фотосесіях для глянцю, а також займалася розробкою танцювальних постановок.