Названа несподівана небезпека для вагітних

Американські фахівці встановили, що частинки повітря, які вдихає вагітна жінка, є небезпечними для плоду.

До такого висновку фахівці прийшли після того, як провели експеримент на вагітних самках щурів. Вчені перевірили, як впливає одноразова дія аерозолю діоксиду титану на розвиток кровоносної системи плоду на першому, другому і третьому триместрі. Результат порівнювали зі станом гризунів, які вдихали чисте повітря, повідомляє MedicalXpress.

Фото: stolica-s.su

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З'ясувалося, що на початку вагітності вплив забрудненого повітря на плід максимально негативно впливає на аорту. А в кінці вагітності частки аерозолю негативно позначилися на зростанні ембріона.

У зв'язку з цим вчені закликали вагітних жінок уникати сильно забруднених міських районів, не виходити з дому під час смогу і не використовувати косметику, яка містить двоокис титану (наприклад, сонцезахисні креми і пудри).

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