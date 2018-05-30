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"Нам місяць": Лілія Ребрик показала зворушливе фото молодшої дочки

1.8тЧитати новину російською

Ведуча програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Лілія Ребрик поділилася з шанувальниками зворушливою фотографією молодшої дочки.

Кадр, на якому зображені крихітні ніжки Поліни, якій 30 травня виповнився місяць, був опублікований в Instagram-акаунті телеведучої.

"Нам сьогодні вже 1 місяць..." - підписала милий знімок Ребрик.

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Нагадаємо, друга дочка Лілії з'явилася на світ 30 квітня о 02:24 ранку в одному з приватних пологових будинків Києва. Дівчинку назвали Поліна. Ім'я для неї запропонувала їх з хореографом Андрієм Диким старша дочка Діана.

Нагадаємо, Лілія Ребрик та хореограф Андрій Дикий одружилися в 2011 році, а через рік вони вперше стали батьками. Ребрик пішла в невеликій декрет у квітні 2017 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно українська співачка Світлана Лобода вдруге стала мамою.

Особа
Лілія Ребрик
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