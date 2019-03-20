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"На тата схожий": Джамала вперше засвітила обличчя маленького сина

1.3тЧитати матеріал російською

Відома українська співачка Джамала вперше засвітила обличчя маленького сина Еміра-Рахмана.

Так, на своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала знімок, де малюк сидить у неї на руках.

"Сьогодні міжнародний День щастя! Ви знали? Будьте щасливими щодня, не тільки сьогодні", — написала Джамала.

Вітаю всіх з дере півфіналом Нацвідбору! Цей ефір БУВ дуже круто збалансований - ми почула музику різніх жанрів. ⠀ Чи не треба Говорити, что масі полюбляють Щось легковажним и не змістовне. Як ми бачим, всі зрозумілі унікальність @brunettesshootblondes. Так само @tsesho__ получил доволі скроню оцінку глядача, хоча, нажаль, чи не пройшли. BSB создали гібрідній рояль, в Який Вбудовані інші музичні інструменти. Може скластись враження, что голосувалі працівники філармонії 😂 Щаслива, что и журі, и Глядачі единогласно за них проголосувало. Інше питання, як їх номер буде віглядаті на сцені Євробачення. Альо я Дійсно відокреміла їх у цьом півфіналі. ⠀ Я вже сказала @maruvofficial, что мені хочеться Додати более співу и попрацюваті над номером. Для мене ВІН Занадто відвертій. ⠀ Всі ми виходом з залу и співали пісню @yukoua. Це сучасна українська пісня, мені дуже подобається. ⠀ Что будет дальше? Чекаємо на другий півфінал. Побачимось наступної суботи! ⠀ Дякую всім! @kekeliavera @tsesho__ @letay_official @bahroma @the_hypnotunez @mariia_samharadze #makeup @vlasova____irina #hair # джамала # esc2019

Публікація від Jamala (@jamalajaaa)

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Зазначимо, що користувачам мережі дуже сподобалося фото. Всього за одну годину знімок набрав майже 9 тисяч лайків.

"Малюк красень", "На тата схожий", "Такі ніжні", "Дуже щасливі і красиві", — прокоментували шанувальники.

"На тата схожий": Джамала вперше засвітила обличчя маленького сина
"На тата схожий": Джамала вперше засвітила обличчя маленького сина
"На тата схожий": Джамала вперше засвітила обличчя маленького сина
"На тата схожий": Джамала вперше засвітила обличчя маленького сина

9 місяців - дуже важлива дата для людини. У момент, коли дізнаєшся, що в тобі зародилося нове життя, рахунок починає йти на тижні. І все одно ти весь час тримаєш в голові 9 місяців, як термін дива! Воно відбувається! Слава Богу! А потім це чудо в свої 9 місяців вже видає звуки, схожі на слова, точно дізнається тебе з декількох людей, відгукується на своє ім'я і навіть танцює, коли чує голос мами. # еміррахман 📷 @ juliaweber.biz

Публікація від Jamala (@jamalajaaa)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома українська співачка Джамала, переможниця Євробачення-2016 розповіла про те, що мріє показати своєму синові Емірові-Рахману Крим, який є її батьківщиною.

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Особа
Джамала
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