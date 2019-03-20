"На тата схожий": Джамала вперше засвітила обличчя маленького сина

Відома українська співачка Джамала вперше засвітила обличчя маленького сина Еміра-Рахмана.

Так, на своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала знімок, де малюк сидить у неї на руках.

"Сьогодні міжнародний День щастя! Ви знали? Будьте щасливими щодня, не тільки сьогодні", — написала Джамала.

Зазначимо, що користувачам мережі дуже сподобалося фото. Всього за одну годину знімок набрав майже 9 тисяч лайків.

"Малюк красень", "На тата схожий", "Такі ніжні", "Дуже щасливі і красиві", — прокоментували шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома українська співачка Джамала, переможниця Євробачення-2016 розповіла про те, що мріє показати своєму синові Емірові-Рахману Крим, який є її батьківщиною.

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