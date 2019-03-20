"На тата схожий": Джамала вперше засвітила обличчя маленького сина

Відома українська співачка Джамала вперше засвітила обличчя маленького сина Еміра-Рахмана.
Так, на своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала знімок, де малюк сидить у неї на руках.
"Сьогодні міжнародний День щастя! Ви знали? Будьте щасливими щодня, не тільки сьогодні", — написала Джамала.
Вітаю всіх з дере півфіналом Нацвідбору! Цей ефір БУВ дуже круто збалансований - ми почула музику різніх жанрів. ⠀ Чи не треба Говорити, что масі полюбляють Щось легковажним и не змістовне. Як ми бачим, всі зрозумілі унікальність @brunettesshootblondes. Так само @tsesho__ получил доволі скроню оцінку глядача, хоча, нажаль, чи не пройшли. BSB создали гібрідній рояль, в Який Вбудовані інші музичні інструменти. Може скластись враження, что голосувалі працівники філармонії 😂 Щаслива, что и журі, и Глядачі единогласно за них проголосувало. Інше питання, як їх номер буде віглядаті на сцені Євробачення. Альо я Дійсно відокреміла їх у цьом півфіналі. ⠀ Я вже сказала @maruvofficial, что мені хочеться Додати более співу и попрацюваті над номером. Для мене ВІН Занадто відвертій. ⠀ Всі ми виходом з залу и співали пісню @yukoua. Це сучасна українська пісня, мені дуже подобається. ⠀ Что будет дальше? Чекаємо на другий півфінал. Побачимось наступної суботи! ⠀ Дякую всім! @kekeliavera @tsesho__ @letay_official @bahroma @the_hypnotunez @mariia_samharadze #makeup @vlasova____irina #hair # джамала # esc2019
Зазначимо, що користувачам мережі дуже сподобалося фото. Всього за одну годину знімок набрав майже 9 тисяч лайків.
"Малюк красень", "На тата схожий", "Такі ніжні", "Дуже щасливі і красиві", — прокоментували шанувальники.
9 місяців - дуже важлива дата для людини. У момент, коли дізнаєшся, що в тобі зародилося нове життя, рахунок починає йти на тижні. І все одно ти весь час тримаєш в голові 9 місяців, як термін дива! Воно відбувається! Слава Богу! А потім це чудо в свої 9 місяців вже видає звуки, схожі на слова, точно дізнається тебе з декількох людей, відгукується на своє ім'я і навіть танцює, коли чує голос мами. # еміррахман 📷 @ juliaweber.biz
Так складно піті на Ранкові зйомки, коли бачиш своих пацанів Спляча! Смороду так мене надіхають на Постійний рух! Скоро Стільки нового !!!! Нова пісня "Solo", цікаві телепроекту та ...! Дякую, що ви зі мною, мої 645к! Ві Вже теж як частина моєї маленької сім'ї, надіхаєте мене дуже !!! 😘❤️🙌🏾 #mood #inspiration
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома українська співачка Джамала, переможниця Євробачення-2016 розповіла про те, що мріє показати своєму синові Емірові-Рахману Крим, який є її батьківщиною.
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