Меган Маркл запідозрили у новій вагітності

Британські таблоїди стверджують, що герцогиня Сассекська Меган Маркл і принц Гаррі готуються до нового поповнення в родині, проте приховуватимуть ще якийсь час.

За даними видання The Daily Mail з посиланням на інсайдерів, парочка хоче народити другу дитину в Лос-Анджелесі, оскільки Меган було дуже самотньо перебувати у "цікавому" положенні в Великобританії, коли не було поряд близьких й друзів.

Така інформація з'явилася після того, як букмекери скоротили шанси на те, що пара оголосить про другу вагітність у 2020 році, хоча деякі досі запевняють, що це може статися вже в лютому.

Принц Чарльз, Принц Гаррі і маленький Арчі instagram / sussexroyal

У ЗМІ поширюють інформацію, що Меган вже шукає ідеальний госпіталь. Чутки про вагітність підігріли також на тлі повідомлень, що Маркл припиняє годувати піврічного Арчі грудьми.

Меган Маркл запідозрили у вагітності instagram / sussexroyal

Більш того, є припущення, що оголошення про поповнення в родині співпаде з весіллям принцеси Беатріс, що очікується, хоч і не за офіційними даними, на початку 2020 року, передає Express.

"Імовірність того, що Меган і Гаррі поділяться новинами про вагітність, знову висока, а останні ставки припускають, що на самому початку наступного року може бути оголошено ознаменування кінця творчої відпустки пари", – говорить джерело у букмекерській сфері.

Меган Маркл і принц Гаррі instagram / sussexroyal

Меган Маркл і принц Гаррі в США instagram / sussexroyal

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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