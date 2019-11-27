Меган Маркл запідозрили у новій вагітності

Британські таблоїди стверджують, що герцогиня Сассекська Меган Маркл і принц Гаррі готуються до нового поповнення в родині, проте приховуватимуть ще якийсь час.
За даними видання The Daily Mail з посиланням на інсайдерів, парочка хоче народити другу дитину в Лос-Анджелесі, оскільки Меган було дуже самотньо перебувати у "цікавому" положенні в Великобританії, коли не було поряд близьких й друзів.
Така інформація з'явилася після того, як букмекери скоротили шанси на те, що пара оголосить про другу вагітність у 2020 році, хоча деякі досі запевняють, що це може статися вже в лютому.
Принц Чарльз, Принц Гаррі і маленький Арчі
instagram / sussexroyal
У ЗМІ поширюють інформацію, що Меган вже шукає ідеальний госпіталь. Чутки про вагітність підігріли також на тлі повідомлень, що Маркл припиняє годувати піврічного Арчі грудьми.
Меган Маркл запідозрили у вагітності
instagram / sussexroyal
Більш того, є припущення, що оголошення про поповнення в родині співпаде з весіллям принцеси Беатріс, що очікується, хоч і не за офіційними даними, на початку 2020 року, передає Express.
"Імовірність того, що Меган і Гаррі поділяться новинами про вагітність, знову висока, а останні ставки припускають, що на самому початку наступного року може бути оголошено ознаменування кінця творчої відпустки пари", – говорить джерело у букмекерській сфері.
Меган Маркл і принц Гаррі
instagram / sussexroyal
Меган Маркл і принц Гаррі в США
instagram / sussexroyal
Як повідомляв OBOZREVATEL :
6 травня 2019 року біля принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц відразу прокоментував подію.
8 травня Меган і Гаррі показали новонародженого публіці.
Через кілька місяців букмекери зробили ставки, що Маркл знову вагітна.
Після народження Арчі принц Гаррі підтверджував, що хоче своєму первістку братів і сестер.
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