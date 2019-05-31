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Маркл з сином вирішила покинути Британію: що трапилося

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Дружина британського принца Гаррі, герцогиня Сассекська Меган Маркл здивувала шанувальників дивним повідомленням про те, що планує покинути Великобританію разом з новонародженим сином Арчі.

Маркл заявила, що планує здійснити поїздку з сином Арчі Харрінгтоном в США. Герцогиня відвідає Лос-Анжелес І Нью-Йорк. Про це повідомляє видання Us Weekly.

"Наразі поїздка планується, вона відбудеться впродовж літа. Першим місцем призначення швидше за все буде Нью-Йорк", – повідомило джерело.

Меган Маркл і принц Гаррі з дитиною

Меган Маркл і принц Гаррі з дитиною

The Sun

Також зазначається, що після поїздки в США герцогиня Сассекська планує відвідати Південну Африку. Про те, чи буде їх з сином супроводжувати батько сімейства принц Гаррі – невідомо.

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Ймовірно, метою поїздки Меган Марк є бажання показати свого спадкоємця друзям в Нью-Йорку, а потім відвідати будинок своєї матері у Лос-Анжелесі.

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Тема
Принц Гаррі і Меган Маркл
Особи
Меган Марклпринц Гаррі
Теги
новинишоу-бизнес
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