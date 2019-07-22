Майбутній король: Міддлтон показала фото змужнілого сина

У понеділок, 22 липня, герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон і принц Вільям відзначають шестиріччя свого сина — принца Джорджа.
Традиційно в честь дня народження в Букінгемському палаці поділилися свіжими фотографіями хлопчика, які були зроблені самою Міддлтон. Зазначимо, що на одному з кадрів, які були опубліковані в Instagram, принц Джордж лежав на траві в саду Кенсингтонського палацу і щиро посміхався.
принц Джордж
Фото з Instagram
"Герцог і герцогиня Кембриджські раді поділитися новими фотографіями принца Джорджа у честь шестиріччя Його Королівської Високості. Ці фотографії були зроблені недавно герцогинею в саду їхнього будинку в Кенсингтонському палаці", — написано під опублікованими кадрами.
Принц Джордж
Фото з Instagram
Принц Джордж
Фото з Instagram
Зазначимо, що принц Джордж став першою дитиною у герцога і герцогині Кембриджських і третім в черзі на британський престол (після діда Чарльза і батька Вільяма).
Кейт Міддлтон і принц Вільям з новонародженим Джорджем
Кейт Міддлтон і принц Вільям з сином Джорджем
Кейт Міддлтон з сином Джорджем
Кейт Міддлтон, принц Вільям, принц Джордж і принцеса Шарлотта
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кейт Міддлтон запідозрили в четвертій вагітності. Так, ЗМІ звернули увагу на дивну поведінку герцогині Кембриджської на скачках Royal Askot.
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