Лобода вдруге стала мамою: цікаві факти про старшу дочку співачки

Українська співачка Світлана Лобода вдруге стала мамою - виконавиця народила дівчинку. Пологи 35-річної артистки відбулися в місті Лос-Анджелес, США.

Артистка також виховує старшу дочку - 7-річну Єву Цар, яка з'явилася на світ 9 квітня 2011 року. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як Світлана виховує свою старшу дочку, а також інші цікаві факти про дитину Лободи.

Світлана Лобода народила першу дитину в Києві. Батько дівчинки Андрій Цар, який на той момент був хореографом і директором співачки, перебував під час пологів поруч зі Світланою. Стать первістка пара не знала аж до його народження, тому заздалегідь приготувала імена як для хлопчика, так і для дівчинки. В результаті новонароджену дочку зіркові батьки назвали Євангеліною.

Світлана Лобода і Андрій Цар з Євою на руках (виписка з пологового будинку) Ivona - bigmir) net

Через три роки після народження спільної дитини, Лобода і Цар розлучилися. Це сталося в жовтні 2014 року. Незважаючи на це, Андрій Цар бере активну участь в житті дочки.

Цікаво, на 9-му місяці вагітності Світлана записала зворушливу пісню "Спасибо" і зняла на неї кліп. Свою роботу артистка присвятила тоді ще не народженій доньці.

Евангелина весь час живе з мамою, яка, незважаючи на щільний графік, все ж встигає оточити дочку своєю любов'ю. Кожен день Світлана проводить кілька годин з Євою: розмовляє, слухає вірші англійською мовою, які дівчинка вивчила напередодні, дивляться разом мультфільми.

Семирічна дочка Лободи - активна дитина, яка, до того ж, за словами Світлани, має досить непростий характер.

Публікація від LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 29 Кві 2018 о 7:43 PDT

Співачка постійно розповідає про таланти старшої дочки: дівчинка вивчає іноземні мови (англійська та німецька), танцює, співає, про що свідчать відео, які співачки час від часу публікує в соціальних мережах.

Публікація від LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 19 Мар 2018 о 9:31 PDT

Старша дочка скандальної української співачки Світлани Лободи раніше розповіла, що зіркова мати забороняє їй їсти солодке і хліб, називаючи товстункою. За словами дитини, мама не лається на неї, а тільки все пояснює. Однак при цьому Лобода уважно стежить за раціоном своєї спадкоємиці.

Публікація від LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 9 Кві 2018 в 8:09 PDT

Зараз Євангеліна Цар знаходиться разом з матір'ю в Лос-Анджелесі (США). Мати і дочка вирушили туди ще у березні 2018 року. Сімейство проживає в шикарній віллі, яку Світлана орендувала заздалегідь.

Публікація від LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 23 Лют 2018 у 1:11 PST

Новини Вагітну Лободу взяли за Бейонсе

Публікація від LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 29 Січ 2018 у 5:28 PST

Публікація від LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 11 Січ 2018 о 12:54 PST

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні 2018 року Лобода оголосила про свою вагітність зі сцени Кремля і пішла в невелику відпустку.

Перед цим ЗМІ почали поширювати інформацію, що Світлана вагітна від соліста культової німецької рок-групи Rammstein Тілля Ліндеманна, і ця новина спричинила ажіотаж у соцмережах. Однак сама артистка ім'я батька своєї другої дитини не розкриває.

Незадовго до пологів в мережі почали поширювати інформацію про те, що Тілль Ліндеманн був обраний менеджментом артистки "про людське око", в той час як справжнім батьком може бути небайдужий до неї співак Макс Барських.