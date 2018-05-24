Лілія Ребрик на випускному дочки не змогла стримати сліз

У родині телеведучої та актриси Лілії Ребрик, яка 30 квітня у вдруге стала мамою, свято - старша дочка Ребрик закінчила дитячий садок.

На сторінці в Instgaram Лілія поділилася яскравими сімейними фото. Як виявилося, навіть зовсім крихітна сестричка Діани була присутня на святі.

За словами Лілії, Поліна спокійно спала під музику і пісні.

Дочка Лілії Ребрик Діана Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Діана з товаришем Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Діана з вихователькою Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Діана Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Сьогодні в нашоі Бусінки перший в її житті випускний. Випускний в садочку. Аж не віриться, як швидко пролетів час... тільки і задаєшся питанням:" КОЛИ?!?!?!". Дивилася сьогодні на неї на святі і думки виникали...така доросла і така маленька. Красива. Самодостатня. Вільна. Розумна. Так хочеться, щоб на її шляху зустрічалися хороші люди, щоб вона завжди залишалася людяною й щирою, щоб її не ображали. Щоб частіше безтурботно усміхалася! Щоб була по-справжньому щасливою! (Як мама з татом) Я наплакалась...Мами мене зрозуміють", - написала акторка.

А ось малятко, яке Лілія нещодавно народила, вперше сходило на свято. "Вона спала під музику, вірші і пісні, під оплески... Це свідчить про те, що атмосфера там чудова", - написала Ребрик.

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