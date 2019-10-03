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3 жовтня • оновлено в 15:53
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Космічна місія "Промінь мрій" виконана: 100 тис. малюнків мрій полетіли у космос

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Космічна місія "Промінь мрій" від благодійного проекту Здійсни Мрію виконана!

Космічна місія "Промінь мрій" виконана: 100 тис. малюнків мрій полетіли у космос

Радіо сигнал із 100 тисячами дитячих мрій вже летять до зірок, зі швидкістю 300 000 км/с. Дитячі надії прямуватимуть до планетної системи TRAPPIST-1 41 світловий рік, де, як вважають вчені, може бути життя. В історії планети це 9-е послання до позаземних цивілізацій!

Космічна місія "Промінь мрій" виконана: 100 тис. малюнків мрій полетіли у космос
Космічна місія "Промінь мрій" виконана: 100 тис. малюнків мрій полетіли у космос

А одночасно в Києві відбулася світлова візуалізація запуску сигналу в космос. Промінь мрій відкривав програму міжнародного фестивалю Kyiv Lights Festival. Її створили художники, які анімували дитячі малюнки мрій. Промінь мрій став одним із найбільш технологічних за останній час: використовувалася доповнена реальність, 3D-маппінг, прямі ТВ-включення і стрім онлайн.

Космічна місія "Промінь мрій" виконана: 100 тис. малюнків мрій полетіли у космос
Космічна місія "Промінь мрій" виконана: 100 тис. малюнків мрій полетіли у космос

А ще саме в Києві відвідувачі фестивалю змогли побачити на власні очі як оживають дитячі мрії завдяки безкоштовному додатку Promin Mriy (Промінь мрій). Усі, хто завантажили цей додаток, змогли доторкнутися до мрії через свій смартфон. Крім цього, спеціально до заходу була створена унікальна маска в Instagram – "Промінь мрій 28.09".

І все це заради великих мрій маленьких пацієнтів українських лікарень! Маємо надію, що усі мрії, що полетіли в космос обов’язково збудуться!

Космічна місія "Промінь мрій" виконана: 100 тис. малюнків мрій полетіли у космос
Космічна місія "Промінь мрій" виконана: 100 тис. малюнків мрій полетіли у космос

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

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