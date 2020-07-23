Комаровський назвав головні ознаки поганого батька

Відомий лікар-педіатр і блогер Євген Комаровський заявив, що батько є поганим, якщо намагається перекласти відповідальність за виховання дітей на дружину.

Про це телеведучий розповів у відео "Краткий курс начинающего папы", яке опублікував на своєму YouTube-каналі "Доктор Комаровский" (ролик дивіться нижче).

"Тато зараз – така напівміфічна істота, якого поряд з дитиною вдень з вогнем не знайдеш і який ніяких відповідальних рішень не ухвалює", – сказав Комаровський.

За його словами, багато чоловіків до цих пір вважають, що їх головне завдання полягає в зароблянні грошей, тому відмовляються брати участь в житті своїх дітей. Так, до майбутнього батьківства вони готуються менш серйозно, ніж до покупки автомобіля. Такий підхід педіатр назвав неправильним.

"Найбільша помилка – це ваша впевненість в тому, що ваша дружина знає, що робити з дитиною. Вона знає точно те саме, що і ви – нічого. Вона вчиться. Давайте і ви будете вчитися", – закликав Комаровський.

ЛІкар порадив чоловікам відповідально ставитися до майбутнього батьківства. А спадкоємця варто заводити тільки тоді, коли ви точно до цього готові. Адже хорошим батьком є тільки той, хто завжди поруч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше психолог порадив, як розповісти дитині про розлучення.