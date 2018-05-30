Кім Кардашьян зворушила фанів знімком молодшої дочки

Американська актриса і модель, зірка культового реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян" Кім Кардашьян розчулила своїх шанувальників знімком своєї маленької доньки.

Кім Кардашьян розмістила в соціальних мережах зворушливе фото, на якому зображена їх спільна зі знаменитим реп-виконавцем Каньє Вестом дочка Чикаго. Фотографія опублікована в Instagram-акаунті Кім.

Малятку Чикаго Уест недавно виповнилося 4 місяці.

Публікація від Kim Kardashian West (@kimkardashian) 29 Май 2018 о 7:24 PDT

Знімок зіркової дитини зворушив фанатів американської світської левиці - менш ніж за добу на нього відреагували своїми лайками майже 3,5 мільйона користувачів. Також близько 18 тисяч фоловерів залишили свої коментарі з компліментами малятку і її знаменитій мамі.

Зазначимо, молодша дочка Кім і Каньє Чикаго була народжена 15 січня 2018 року сурогатною матір'ю. Рішення виношувати дитину за допомогою сурогатної матері пов'язано з рідкісним захворюванням Кардашьян - плацентою аккретою. Через нього ще одна вагітність могла бути небезпечною для життя зірки.

Це - друга дочка зіркової пари. Подружжя вже виховує чотирирічну дочку Норт, крім того, у пари є син Сейнт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пара Кардашьян-Уест потрапила в пікантну ситуацію: репер Каньє Уест опублікував на своїй сторінці в Twitter домашнє відео рольових ігор із дружиною Кім.