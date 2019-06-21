Дружину принца Вільяма Кейт Міддлтон запідозрили в четвертій вагітності. Так, ЗМІ звернули увагу на дивну поведінку герцогині Кембриджської на скачках Royal Askot.

Видання Express.co.uk звернуло увагу на те, що 37-річна Міддлтон постійно трималася за живіт, як це зазвичай роблять вагітні жінки.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон

Крім того, за словами очевидців, Кейт виглядала трохи неуважною, але при цьому буквально сяяла від щастя. Зазначається, що британський експерт по материнству Вікторія Дженнінгс, незважаючи на чутки, впевнена, що поки Міддлтон не вагітна.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон на скачках Royal Askot

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно таблоїди писали, що у принца Вільяма був роман на стороні з подругою Кейт Міддлтон Роуз Ханбері в період третьої вагітності дружини. Представники королівської сім'ї ігнорували чутки, але пізніше спростували домисли.

Герцогиня Кембриджська серйозно посварилася після чуток про зраду Вільяма з одною зі своїх кращих подруг – 35-річною Роуз Ханбері. Причина сварки між подругами тоді не розкривалася.

Пізніше Кейт Міддлтон і передбачувана коханка принца вперше зустрілися на світському заході. Детальніше про те, що трапилося, читайте за цим посиланням.

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