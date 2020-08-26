Календар щеплень в Україні: яка вакцинація потрібна для школи

Анна Паскевич діти 15:54, 26.08.2020 Оновлено: 16:05, 26.08.2020

Новий календар щеплень України, затверджений МОЗ, діє з 18 квітня 2018 року. Дітям, які, згідно з ним, не пройшли вакцинацію, адміністрація шкіл може відмовити в допуску до занять.

Тому батькам дитини, яка йде до першого класу, до початку навчального року слід перевірити наявність імунізації і за необхідності, після консультації з лікарем, записатися на вакцинацію. Які щеплення мають бути в майбутніх першокласників та чи візьмуть до школи без них, – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Календар вакцинації в Україні: які щеплення обов'язкові

Чинний календар щеплень України передбачає наступні етапи імунізації:

  • До 6 років дитині роблять чотири щеплення проти дифтерії, коклюшу, правця та поліомієліту, одну – від кору, краснухи, паротиту (КПК), три – проти гепатиту В і одну – проти туберкульозу.

  • У 6 років за календарем щеплень передбачена вакцинація проти кору, краснухи, епідемічного паротиту та від дифтерії, правця, поліомієліту.

  • Якщо дитині були вчасно зроблені всі щеплення за календарем, то до 14 років вакцинація або ревакцинація не проводиться.

  • У 14 років потрібно зробити щеплення проти поліомієліту, в 16 – проти дифтерії та правця. Після 16 років планова вакцинація проти дифтерії та правця має здійснюватися кожні 10 років.

Оновлений календар щеплень України був затверджений в 2018 році
Фото: МОЗ

Чи беруть до школи дітей без щеплень

Згідно із законом, батьки можуть підписати відмову від вакцинації й тоді дитині не будуть робити щеплення. Однак це може створити труднощі при надходженні до дитячого садка і до школи.

Так, 2018 року обласні державні адміністрації отримали листи від МОЗ і Міносвіти, у яких наполегливо не рекомендувалося брати до садочків та шкіл невакцинованих дітей і забезпечити населенню доступ до щеплень, згідно з національним календарем.

Однак закон про обов'язок освітніх установ з прийому дітей без щеплень можна трактувати двояко. Тому між батьками та адміністрацією навчальних закладів часто виникають конфлікти через відсутність вакцинації. Щоб уникнути непорозумінь і захистити дитину від інфекційних захворювань, рекомендується робити планові щеплення за календарем МОЗ України. До того ж міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше підкреслив, що вакцинувати дітей під час пандемії коронавірусу безпечно та необхідно.

Зробити щеплення можна в комунальних медичних закладах, в пологовому будинку або в приватній клініці
pharmakon.it

Де можна пройти вакцинацію

Безкоштовно щеплення роблять в комунальних медичних установах і в пологових будинках, платно – в приватних клініках, які уклали договір з Національною службою здоров'я України (НСЗУ).

У разі відмови медустанови у вакцинації або повідомленні про відсутність вакцини слід звернутися до інформаційно-довідкової служби НСЗУ за телефоном 16-77.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як будуть працювати школи в Україні з 1 вересня: в МОЗ озвучили правила.

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