Календар щеплень в Україні: яка вакцинація потрібна для школи

Дитину без щеплень можуть не прийняти до школи.

Новий календар щеплень України, затверджений МОЗ, діє з 18 квітня 2018 року. Дітям, які, згідно з ним, не пройшли вакцинацію, адміністрація шкіл може відмовити в допуску до занять.

Тому батькам дитини, яка йде до першого класу, до початку навчального року слід перевірити наявність імунізації і за необхідності, після консультації з лікарем, записатися на вакцинацію. Які щеплення мають бути в майбутніх першокласників та чи візьмуть до школи без них, – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Календар вакцинації в Україні: які щеплення обов'язкові

Чинний календар щеплень України передбачає наступні етапи імунізації:

До 6 років дитині роблять чотири щеплення проти дифтерії, коклюшу, правця та поліомієліту, одну – від кору, краснухи, паротиту (КПК), три – проти гепатиту В і одну – проти туберкульозу.

У 6 років за календарем щеплень передбачена вакцинація проти кору, краснухи, епідемічного паротиту та від дифтерії, правця, поліомієліту.

Якщо дитині були вчасно зроблені всі щеплення за календарем, то до 14 років вакцинація або ревакцинація не проводиться.

У 14 років потрібно зробити щеплення проти поліомієліту, в 16 – проти дифтерії та правця. Після 16 років планова вакцинація проти дифтерії та правця має здійснюватися кожні 10 років.

Оновлений календар щеплень України був затверджений в 2018 році Фото: МОЗ

Чи беруть до школи дітей без щеплень

Згідно із законом, батьки можуть підписати відмову від вакцинації й тоді дитині не будуть робити щеплення. Однак це може створити труднощі при надходженні до дитячого садка і до школи.

Так, 2018 року обласні державні адміністрації отримали листи від МОЗ і Міносвіти, у яких наполегливо не рекомендувалося брати до садочків та шкіл невакцинованих дітей і забезпечити населенню доступ до щеплень, згідно з національним календарем.

Однак закон про обов'язок освітніх установ з прийому дітей без щеплень можна трактувати двояко. Тому між батьками та адміністрацією навчальних закладів часто виникають конфлікти через відсутність вакцинації. Щоб уникнути непорозумінь і захистити дитину від інфекційних захворювань, рекомендується робити планові щеплення за календарем МОЗ України. До того ж міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше підкреслив, що вакцинувати дітей під час пандемії коронавірусу безпечно та необхідно.

Зробити щеплення можна в комунальних медичних закладах, в пологовому будинку або в приватній клініці pharmakon.it

Де можна пройти вакцинацію

Безкоштовно щеплення роблять в комунальних медичних установах і в пологових будинках, платно – в приватних клініках, які уклали договір з Національною службою здоров'я України (НСЗУ).

У разі відмови медустанови у вакцинації або повідомленні про відсутність вакцини слід звернутися до інформаційно-довідкової служби НСЗУ за телефоном 16-77.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як будуть працювати школи в Україні з 1 вересня: в МОЗ озвучили правила.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!