Іванка Трамп в міні-спідниці з'явилася на роботі з дворічним сином

Старша дочка і помічниця президента США Іванка Трамп поділилася з шанувальниками на сторінці в Instagram фото в компанії молодшого сина Теодора.

36-річна Іванка Трамп з'явилася на роботі в Білому домі в компанії дворічного сина. На фото Іванка позує в міні-спідниці лілового кольору і білому кардігані.

"Люблю, коли Теодор приходить до мене в офіс", - підписала знімок бізнес-леді.

Іванка Трамп з сином Фото: instagram.com/ivankatrump

Іванка Трамп з сином Фото: instagram.com/ivankatrump

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Спільно з Джаредом Кушнером Іванка Трамп виховує трьох дітей - 6-річну Арабеллу-Роуз, 4-річного Джозефа Фредеріка і 2-річного Теодора.

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