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Хрещення сина Маркл і принца Гаррі: названа точна дата і місце церемонії

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Принц Гаррі і герцогиня Сассекська Меган Маркл збираються хрестити сина Арчі вже 6 липня.

Як повідомляє Daily Mail, пара вирішила провести обряд в особистій каплиці королеви Єлизавети II у Віндзорському замку, який розташована таким чином, що ні журналісти, ні шанувальники не зможуть проникнути на територію. На заході будуть присутні лише родичі та близькі друзі пари. Поки відомо, що на церемонію запрошено 25 осіб.

Хрещення сина Маркл і принца Гаррі: названа точна дата і місце церемонії

Меган Маркл і принц Гаррі з сином

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Зазначимо, що шанувальники королівської сім'ї незадоволені цією ситуацією.

"Люди дуже незадоволені цією ситуацією, адже всі хочуть побачити Арчі в милих і традиційних королівських образах. А Меган чомусь позбавляє британців такої можливості. Зараз йдуть переговори про те, щоб допустити до входу в каплицю представників хоча б одного ЗМІ", — розповіла королівський кореспондент Інгрід Сьюард.

Хрещення сина Маркл і принца Гаррі: названа точна дата і місце церемонії

Меган Маркл показала сина Арчі

Хрещення сина Маркл і принца Гаррі: названа точна дата і місце церемонії

Син Меган Маркл і принца Гаррі

Також представники Гаррі і Меган заявили, що на хрещенні Арчі буде присутній запрошений фотограф, і пізніше знімки малюка з батьками з'являться в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особи
принц ГарріМеган Маркл
Місце
Великобританія
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