Фестиваль "UKRAINIAN FASHION KIDS-2019": велике свято моди пройде в Києві

24 березня в концерт-холі "ОАЗИС" відбудеться IV Всеукраїнський дитячий фестиваль юних моделей, дизайнерів і театрів мод.

Ukrainian Fashion Kids Festival - це великий runway в світ моди. Це можливість для юних моделей підкорити подіум в колекціях відомих брендів, а юним дизайнерам отримати оцінку і поради від професіоналів: редакторів модних видань, відомих дизайнерів, топ-моделей, телепродюсерів, зіркових стилістів і блогерів. Кращі юні дизайнери, топ-моделі і театри мод представлять Україну на Міжнародному фешн-шоу "World Fashion Kids - 2019" в Італії з 23 по 28 червня. Цього року темою фестивалю Ukrainian Fashion Kids заявлений "Fruits Carnival" - іскрометний, яскравий, живий фешн-парад, в якому візьмуть участь юні моделі і дизайнери, театри мод, зірки українського шоу-бізнесу та спеціально запрошені гості! Родзинкою Фестивалю стануть фантастичними авторські костюми в тематиці фестивалю, розроблені юними учасниками! В рамках Фестивалю пройдуть XXI Всеукраїнський конкурс "Міні Топ-Модель України-2019", IV Всеукраїнський конкурс "Юний дизайнер України-2019" і IV Всеукраїнський конкурс театрів мод. Всіх учасників і гостей чекають виступи популярних артистів, майстер-класи від іменитих дизайнерів, стилістів, фотографів, а також розваги, подарунки та незабутні враження! Будь в курсі, стеж за подіями Фестивалю на нашому сайті! 24 березня, концерт-хол "ОАЗИС", 15:00. Національний Фестиваль "Ukrainian Fashion Kids -2019". Подробиці на сайті www.minimissukraine.com.ua

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