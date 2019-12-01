Доросла дочка Брежнєвої викликала ажіотаж в мережі яскравими фото

9-річна дочка Віри Брежнєвої Сара Кіперман продемонструвала серію фотографій, на яких схожа на маму.

Доросла дівчинка опублікувала відповідні знімки на своїй сторінці в Instagram, викликавши ажіотаж в мережі.

Віра Брежнєва і Сара Кіперман instagram/sarahvv12s

Зокрема, Сара позувала з накрученим волоссям біля гірлянд, одягнувши святкову сукню. Схожість з мамою підкреслювали ггарні очі дівчинки.

Дочка Брежнєвої – Кіперман instagram / sarahvv12s

У коментарях користувачі прийшли в захват від фотографії молодшої дочки Віри Брежнєвої. Багато хто помітив, що Сара дуже швидко виросла.

"Краса", "Як швидко ростуть чужі діти. Ось і дев'ятирічна дочка Віри Брежнєвої зовсім наречена", "Прекрасна", – відреагували користувачі.

Сара Кіперман instagram / sarahvv12s

Дочка Брежнєвої – Сара Кіперман instagram / sarahvv12s

Дочка Віри Брежнєвої instagram / sarahvv12s

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно старша дочка Брежнєвої Соня Кіперман показала точену талію в купальнику, викликавши неоднозначну реакцію в мережі.

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