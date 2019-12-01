Доросла дочка Брежнєвої викликала ажіотаж в мережі яскравими фото

9-річна дочка Віри Брежнєвої Сара Кіперман продемонструвала серію фотографій, на яких схожа на маму.
Доросла дівчинка опублікувала відповідні знімки на своїй сторінці в Instagram, викликавши ажіотаж в мережі.
Віра Брежнєва і Сара Кіперман
instagram/sarahvv12s
Зокрема, Сара позувала з накрученим волоссям біля гірлянд, одягнувши святкову сукню. Схожість з мамою підкреслювали ггарні очі дівчинки.
Дочка Брежнєвої – Кіперман
instagram / sarahvv12s
У коментарях користувачі прийшли в захват від фотографії молодшої дочки Віри Брежнєвої. Багато хто помітив, що Сара дуже швидко виросла.
"Краса", "Як швидко ростуть чужі діти. Ось і дев'ятирічна дочка Віри Брежнєвої зовсім наречена", "Прекрасна", – відреагували користувачі.
Сара Кіперман
instagram / sarahvv12s
Дочка Брежнєвої – Сара Кіперман
instagram / sarahvv12s
Дочка Віри Брежнєвої
instagram / sarahvv12s
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно старша дочка Брежнєвої Соня Кіперман показала точену талію в купальнику, викликавши неоднозначну реакцію в мережі.
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