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1 грудня • оновлено в 06:10
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Доросла дочка Брежнєвої викликала ажіотаж в мережі яскравими фото

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9-річна дочка Віри Брежнєвої Сара Кіперман продемонструвала серію фотографій, на яких схожа на маму.

Доросла дівчинка опублікувала відповідні знімки на своїй сторінці в Instagram, викликавши ажіотаж в мережі.

Віра Брежнєва і Сара Кіперман

Віра Брежнєва і Сара Кіперман

instagram/sarahvv12s

Зокрема, Сара позувала з накрученим волоссям біля гірлянд, одягнувши святкову сукню. Схожість з мамою підкреслювали ггарні очі дівчинки.

Дочка Брежнєвої – Кіперман

Дочка Брежнєвої – Кіперман

instagram / sarahvv12s

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У коментарях користувачі прийшли в захват від фотографії молодшої дочки Віри Брежнєвої. Багато хто помітив, що Сара дуже швидко виросла.

"Краса", "Як швидко ростуть чужі діти. Ось і дев'ятирічна дочка Віри Брежнєвої зовсім наречена", "Прекрасна", – відреагували користувачі.

Сара Кіперман

Сара Кіперман

instagram / sarahvv12s

Дочка Брежнєвої – Сара Кіперман

Дочка Брежнєвої – Сара Кіперман

instagram / sarahvv12s

Дочка Віри Брежнєвої

Дочка Віри Брежнєвої

instagram / sarahvv12s

Доросла дочка Брежнєвої викликала ажіотаж в мережі яскравими фото
Доросла дочка Брежнєвої викликала ажіотаж в мережі яскравими фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно старша дочка Брежнєвої Соня Кіперман показала точену талію в купальнику, викликавши неоднозначну реакцію в мережі.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Віра Брежнєва
Теги
шоу-бизнес фотографии фотосессія
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