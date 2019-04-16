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Дівчина, яка не помітила власну вагітність, несподівано народила

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Жителька Лондона, офіціантка Шарлотта Дюбард, не помітила власну вагітність і раптово народила дитину.

Як повідомляє Daily Mail, у дівчини не припинялися щомісячні кровотечі і майже не збільшилася вага, тому підстав для того, щоб щось підозрювати не було. Також усі дев'ять місяців Шарлотта пила протизаплідні таблетки, курила і вживала алкоголь. Коли у неї почалися перейми, вона не надала цьому значення.

"Увечері я відчула біль, але не особливо сильний слабкіший, ніж зазвичай при місячних, тому я не звертала на нього уваги. На наступний день він продовжився і хвилями то посилювався, то слабшав", — розповіла Дюбарт.

Дівчина, яка не помітила власну вагітність, несподівано народила

Фото: Daily Mail

Дівчина, яка не помітила власну вагітність, несподівано народила

Фото: Daily Mail

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Оглянувши себе за допомогою камери мобільного телефону, дівчина розгледіла голову немовляти. Вона поспішила в ванну і там народила, після чого подзвонила своєму хлопцеві Мігелю і веліла терміново приїхати.

Дівчина, яка не помітила власну вагітність, несподівано народила

Фото: Daily Mail

Дівчина, яка не помітила власну вагітність, несподівано народила

Фото: Daily Mail

Зазначається, що спочатку хлопець не міг повірити, що дитина дійсно їхня, і припустив, що дівчина знайшла її на вулиці. Шарлотті знадобилося багато часу, щоб переконати Мігеля в тому, що це їхній син.

Дівчина, яка не помітила власну вагітність, несподівано народила

Фото: Daily Mail

Лікарі оглянули новонародженого і зробили висновок, що він абсолютно здоровий.

Дівчина, яка не помітила власну вагітність, несподівано народила

Фото: Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, китаянка з міста Сяминь народила двійнят від різних батьків.

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