Дівчина скинула 60 кілограмів і поділилася секретом схуднення. Фото

Карина Бондаренко діти 05:00, 17.07.2020

Дівчина з американського штату Каліфорнія скинула 60 кілограмів за 10 місяців і поділилася своїм секретом схуднення.

Кілька років тому Христина Батіста дізналася, що у його нареченого є вагітна коханка, пише видання Runner's World. Дівчина звинувачувала у зрадах свою зовнішність, занурилася в депресію і намагалася накласти на себе руки.

"Він зраджував, тому що я товста і неприваблива. Прокинувшись в лікарні, я сказала собі: так більше тривати не може. Я повинна змінитися", – розповіла вона.

Батіста вирішила схуднути, щоб довести колишньому нареченому, як він помилявся. Вона з дитинства страждала від надмірної ваги і у 25 років важила близько 140 кілограмів. Їй давно хотілося зайнятися бігом. Перш за все цьому заважали комплекси, але після пережитого їй стало не до них.

"Пам'ятаю першу пробіжку. Думала, рвону вперед, і все вийде само собою. Але мене чекав жахливий провал. Відчуття було таке, ніби легені горять. Але я повторювала собі, що не здамся", – каже дівчина.

За перші шість місяців їй вдалося скинути 20 кілограмів, за наступні чотири – ще 40, а через рік після цього її вага скоротилася до 61 кілограма.

"Все це було б неможливо, якби я не поміняла свою дієту", – стверджує Батіста.

За словами дівчини, спочатку вона нічого не розуміла в правильному харчуванні і намагалася голодувати, але це було помилкою. Згодом дівчина зрозуміла, що важливіше вибрати правильний баланс. Це відноситься і до самої здорової їжі: якщо ніколи не балувати себе, довго не протримаєшся.

"Тим, хто тільки починає або намагається почати схуднення, хочу сказати, що найважливіше – вірити в себе. Потрібно розраховувати на те, що все вийде, а не на невдачу. Я сама майже все життя розраховувала на невдачі. Сідала на дієти, потай розуміючи, що нічого не вийде, ніколи не вірячи в себе до кінця. Завжди говорите собі, що скільки б провалів вас не чекало, ви не зупинитеся, поки не досягнете мети. Потрібно говорити собі, що скільки б провалів тебе не чекало, ти будеш йти до кінця", – додала дівчина.

Раніше OBOZREVATEL писав, що мешканка міста Ченнаї в Індії схудла на 21 кілограм протягом 10 місяців без відвідування спортзалу.

Коментувати
Lady діти

Дивіться також

Зеленський виступив із трибуни перед Радою та президентами України

Суд закрив справу щодо депутатки Київради, яка їхала зі Слончаком у ніч скандалу

Як в Дніпрі отримати грошову допомогу від міськради: докладна інструкція

Росія намагається вкрасти вакцину від COVID-19: США, Британія і Канада зробили заяву

Новим главою НБУ став Шевченко: чому його обрав Зеленський і як зміниться курс