Дівчина скинула 60 кілограмів і поділилася секретом схуднення. Фото

Дівчина з американського штату Каліфорнія скинула 60 кілограмів за 10 місяців і поділилася своїм секретом схуднення.

Кілька років тому Христина Батіста дізналася, що у його нареченого є вагітна коханка, пише видання Runner's World. Дівчина звинувачувала у зрадах свою зовнішність, занурилася в депресію і намагалася накласти на себе руки.

"Він зраджував, тому що я товста і неприваблива. Прокинувшись в лікарні, я сказала собі: так більше тривати не може. Я повинна змінитися", – розповіла вона.

Батіста вирішила схуднути, щоб довести колишньому нареченому, як він помилявся. Вона з дитинства страждала від надмірної ваги і у 25 років важила близько 140 кілограмів. Їй давно хотілося зайнятися бігом. Перш за все цьому заважали комплекси, але після пережитого їй стало не до них.

"Пам'ятаю першу пробіжку. Думала, рвону вперед, і все вийде само собою. Але мене чекав жахливий провал. Відчуття було таке, ніби легені горять. Але я повторювала собі, що не здамся", – каже дівчина.

За перші шість місяців їй вдалося скинути 20 кілограмів, за наступні чотири – ще 40, а через рік після цього її вага скоротилася до 61 кілограма.

"Все це було б неможливо, якби я не поміняла свою дієту", – стверджує Батіста.

За словами дівчини, спочатку вона нічого не розуміла в правильному харчуванні і намагалася голодувати, але це було помилкою. Згодом дівчина зрозуміла, що важливіше вибрати правильний баланс. Це відноситься і до самої здорової їжі: якщо ніколи не балувати себе, довго не протримаєшся.

"Тим, хто тільки починає або намагається почати схуднення, хочу сказати, що найважливіше – вірити в себе. Потрібно розраховувати на те, що все вийде, а не на невдачу. Я сама майже все життя розраховувала на невдачі. Сідала на дієти, потай розуміючи, що нічого не вийде, ніколи не вірячи в себе до кінця. Завжди говорите собі, що скільки б провалів вас не чекало, ви не зупинитеся, поки не досягнете мети. Потрібно говорити собі, що скільки б провалів тебе не чекало, ти будеш йти до кінця", – додала дівчина.

Раніше OBOZREVATEL писав, що мешканка міста Ченнаї в Індії схудла на 21 кілограм протягом 10 місяців без відвідування спортзалу.