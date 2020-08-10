Чи можна відмовлятися бути хрещеним? У ПЦУ відреагували на популярний забобон

У Православній церкві України спростували думку про те, що не можна відмовлятися бути хрещеним, оскільки таким чином людина нібито "відхрещується від Господа".

Ніякого відношення до установок православної церкви дане твердження не має, йдеться в повідомленні на сторінці ПЦУ в Facebook.

Як відзначили в церкві, якщо людина не відчуває моральної і духовної готовності стати хрещеним або хрещеною, та розуміє, що не зможе допомогти батькам дитини в її вихованні як члена Церкви, – цілком коректно відмовитися, не ображаючи почуттів близьких людей.

У ПЦУ спростували думку про те, що не можна відмовлятися бути хрещеним Фото: ПЦУ / Facebook

"Достатньо відверто пояснити причину своєї відмови. Кожен хрещений несе відповідальність за похресника перед Богом, тож і вибір, прийняти запрошення чи відхилити його, ставати чи не ставати хрещеним, – має бути добровільним", – йдеться в повідомленні ПЦУ.

При цьому відмова стати хрещеним не вважається поганим вчинком або гріхом – гріхом буде після Хрещення відмовитися виконати свою місію в житті дитини, підкреслює церква.

"Взяти на себе відповідальність духовного наставника – справді важлива місія, адже хрещені батьки мають бути прикладом для наслідування, являючи усім своїм життям християнські чесноти", – пояснили в ПЦУ.

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