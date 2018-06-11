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Блискавична реакція: як Кейт Міддлтон заспокоїла дочку Шарлотту

3.4тЧитати новину російською

Стало відомо, чому принцеса Шарлотта розплакалася на балконі Букінгемського палацу під час параду Trooping the Colour. Як повідомляє Mirror, трирічна дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма посковзнулася і впала.

На відео видно, що герцогиня Кетрін підхопила дочку і після взяла її на руки. Реакція Кейт була блискавичною. Все ж принцеса Шарлотта встигла розплакатися.

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Троюрідна сестра Шарлотти Саванна постаралася допомогти герцогині підбадьорити засмучену дитину.

Принцеса Шарлотта на руках у мами

Фото: Getty

Принцеса Шарлотта з мамою

Фото: Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що фотографам вдалося сфотографувати, як внучка принцеси Анни (дочка Пітера Філліпса і Отем Келлі), семирічна Саванна закрила рот братові Джорджу .

Особи
принцеса ШарлоттаКейт Міддлтонпринц Джордж
Місце
Великобританія
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