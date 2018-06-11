Блискавична реакція: як Кейт Міддлтон заспокоїла дочку Шарлотту

Стало відомо, чому принцеса Шарлотта розплакалася на балконі Букінгемського палацу під час параду Trooping the Colour. Як повідомляє Mirror, трирічна дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма посковзнулася і впала.

На відео видно, що герцогиня Кетрін підхопила дочку і після взяла її на руки. Реакція Кейт була блискавичною. Все ж принцеса Шарлотта встигла розплакатися.

Троюрідна сестра Шарлотти Саванна постаралася допомогти герцогині підбадьорити засмучену дитину.

Принцеса Шарлотта на руках у мами Фото: Getty

Принцеса Шарлотта з мамою Фото: Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що фотографам вдалося сфотографувати, як внучка принцеси Анни (дочка Пітера Філліпса і Отем Келлі), семирічна Саванна закрила рот братові Джорджу .