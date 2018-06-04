Ані Лорак показала підрослу дочку-туркеню

Українська співачка Ані Лорак, яка оселилася в Росії, показала рідкісну фотографію своєї дочки.

Кадр, на якому зображена шестирічна Софія, артистка опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

"Моя маленька принцеса Софія. Любові, добра і радості..." - ніжно підписала співачка знімок.

Дочка Ані Лорак Софія Instagram @anilorak

Ані Лорак з дочкою Софією Instagram @anilorak

Нагадаємо, що доньку Софію Ані Лорак народила від свого чоловіка - турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу. 9 червня дівчинці виповниться сім років.

Користувачі мережі зазначили, що дівчинка дуже схожа на свою зоряну маму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак заявляла, що намагається вберегти доньку від публічності.