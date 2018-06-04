УкрEngРус
Реєстрація
ШоуКияни

Ані Лорак показала підрослу дочку-туркеню

1.4тЧитати новину російською

Українська співачка Ані Лорак, яка оселилася в Росії, показала рідкісну фотографію своєї дочки.

Кадр, на якому зображена шестирічна Софія, артистка опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

"Моя маленька принцеса Софія. Любові, добра і радості..." - ніжно підписала співачка знімок.

Дочка Ані Лорак Софія

Instagram @anilorak

Новини
Ані Лорак ледь не загинула: деталі інциденту

Ані Лорак з дочкою Софією

Instagram @anilorak

Нагадаємо, що доньку Софію Ані Лорак народила від свого чоловіка - турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу. 9 червня дівчинці виповниться сім років.

Користувачі мережі зазначили, що дівчинка дуже схожа на свою зоряну маму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак заявляла, що намагається вберегти доньку від публічності.

Особа
Ані Лорак
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги