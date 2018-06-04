Ані Лорак показала підрослу дочку-туркеню

Українська співачка Ані Лорак, яка оселилася в Росії, показала рідкісну фотографію своєї дочки.
Кадр, на якому зображена шестирічна Софія, артистка опублікувала в своєму Instagram-акаунті.
"Моя маленька принцеса Софія. Любові, добра і радості..." - ніжно підписала співачка знімок.
Дочка Ані Лорак Софія
Instagram @anilorak
Ані Лорак з дочкою Софією
Instagram @anilorak
Нагадаємо, що доньку Софію Ані Лорак народила від свого чоловіка - турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу. 9 червня дівчинці виповниться сім років.
Користувачі мережі зазначили, що дівчинка дуже схожа на свою зоряну маму.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак заявляла, що намагається вберегти доньку від публічності.