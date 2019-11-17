53-річна зірка 90-х задумала ще раз стати матір'ю

Російська співачка, зірка 90-х Тетяна Овсієнко після довгих років марних спроб народити вирішила усиновити дитину.

Сурогатне материнство їй з коханим Олександром Меркуловим не підходить, оскільки Тетяна – віруюча, тому священик запропонував їй подумати про те, щоб взяти малюка в дитячому будинку, передає "7днів".

Овсієнко хоче всиновити дитину

"Чому ви не хочете взяти дитину з дитячого будинку, там дуже багато людей, яким потрібна допомога", – сказав їй священик.

Тетяна Овсієнко задумалася про усиновлення instagram / ovsienko_tatiana

Це буде не перше усиновлення в житті зірки. Багато років тому, ще в 90-і роки, Овсієнко під час гастролей в Пензі допомогла важко хворому маленькому хлопчику в притулку – у малюка був вроджений порок серця.

"Подивилася на Ігоря, який сидів із перевернутою книгою з алгебри, хоча йому було 2,7 на той момент. Мені розповіли, що йому залишилося жити недовго, але його можуть врятувати в Національному медичному дослідницькому центрі серцево-судинної хірургії імені А. М. Бакулєва", – згадала вона.

Овсієнко з маленьким сином Ігорем Кадр з відео "Привіт, Андрій"

Тоді співачка організувала збір грошей на операцію дитині в Москві, оскільки в Пензі не було відповідного обладнання. На реабілітацію Тетяна забрала хлопчика до себе на дачу і більше не змогла з ним розлучитися.

Син Овсієнко Ігор Дубовицький - тоді і зараз Фото з відео - "Привіт, Андрій"

Овсієнко не розповідала, що усиновила дитину, так як побоювалася появи біологічної матері, яка може заявити про свої права. Нещодавно співачка стала героїнею передачі "Привіт, Андрію!", де розповіла подробиці. Вперше за два роки вона зустрілася в студії вже з дорослим сином. Ігор живе в Маямі з дружиною і онуком артистки Олександром. Спеціально заради Тетяни хлопець приїхав із США. Овсієнко розплакалася, коли обнялась з ним в ефірі шоу.

Овсієнко зустрілася з дорослим сином "Привіт, Андрій" - кадр з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні 2017 року низка російських зірок, серед яких відзначилася Тетяна Овсієнко, похвалилися проведенням в окупованому Росією Криму так званої Дискотеки 90-х.

Як стало відомо пізніше, вони потрапили до списку української бази злочинців "Миротворець", що, за словами Тетяни та її колег, стало для них несподіванкою. Пізніше в СБУ заявили, що не забороняли в'їзд на територію країни Овсієнко.

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