2220 International Music festival зібрав 548 юних вокалістів з 14 країн

Відбулася важлива подія культурної дипломатії - 2220 International Music festival, який зібрав 548 юних вокалістів з 14 країн від 6 до 23 років!

Головою журі виступила Народна артистка України, переможниця пісенного конкурсу Євробачення, володарка премії World Music Awards, співачка, продюсер, музикант, активний громадський діяч Руслана Лижичко.

Фестиваль створює і зміцнює культурні зв'язки між Україною та іншими країнами – в ньому взяли участь молоді таланти з України, Чорногорії, Словенії, Хорватії, Албанії, Молдови, Румунії, Казахстану, Азербайджану, Узбекистану, Грузії, Туреччини, Білорусі та Латвії. В цьому році фестиваль відбувся онлайн, переможці з України отримали безкоштовну участь у вагомих міжнародних вокальних фестивалях в Чорногорії, Албанії і Словенії. Переможці з інших країн отримали безкоштовну участь у 2220 International Music festival у наступному році у звичному форматі.

"Я щаслива, що Україна об’єднує народи - завдяки фестивалю різні країни презентують свою культуру та знайомляться з іншими, і це проходить дуже швидко та природно, адже музика не знає кордонів" - відзначила головний організатор фестивалю Тетяна Колесніченко.

Серед членів журі фестивалю – видатні діячі культури і мистецтва різних країн: директор International music festival FENS в Словенії Pavle Plahutnik, чорногорський композитор і продюсер Momcilo Zekovic, албанський диригент і директор Festivali Mbarekombetar I Kenges per Femje Kujtim Alia, азербайджанський співак Гочаг Аскеров, директор міжнародного вокального фестивалю в Чорногорії "Zlatna Pahulja" Beca Kujevic, албанський композитор та продюсер Сокол Марсі, оперний співак з Туреччини Mehmet Alper Kazancioglu, чорногорська телезірка Vladimir Fustic, співак з Казахстану Марат Омаров.

Переможців 2220 International Music festival з України прийматимуть:

59 Festivali Mbarekombetar i Kenges per Femije в Шкодере, Албанія (червень 2020 р.)

27-й Міжнародний фестиваль "FeNS" в Копері, Словенія (червень 2021 р.)

28-й Міжнародний фестиваль "Zlatna pahulja" в Рожає, Чорногорія (лютий 2021 р.)

* Якщо через COVID-19 фестивалі будуть перенесені, то переможці візьмуть участь відповідно до нових дат.

2220 International Music festival створений промоушен і продакшен компанією STUDIORAR та Асоціацією з розвитку міжнародних відносин ADRUM за підтримки МЗС України, особлива подяка Посольствам України в Словенії та Чорногорії.