Життя — біль: найдепресивніші знаки Зодіаку

Кожна людина в більшій чи меншій мірі схильна до смутку й печалі. Одні впадають в депресію вкрай рідко, а для інших меланхолія — стан душі.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які знаки Зодіаку найдепресивніші.

Лев

Кайлі Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Народилася: 10 серпня 1997 року

Представники цього знака часто знаходять проблеми там, де їх немає, таким чином ускладнюючи своє життя. Вони занадто близько беруть все до серця, часто засмучуються через дрібниці. Також Леви не люблять ділитися своїми проблемами з іншими людьми. Тому смуток і переживання можуть протягом багатьох років збиратися в їхній душі.

Скорпіон

Скарлетт Йоханссон Фото: instagram/seriouslyscarlett

Народилася: 22 листопада 1984 року

Депресію у Скорпіонів може викликати все, що завгодно, і мало хто дізнається, що ж стало причиною. Все тому, що вони ховають свої емоції за маскою байдужості. Не тому, що їм все одно, а для того, щоб ніхто не здогадався, які вони насправді вразливі.

Телець

Пенелопа Крус Фото: instagram/penelopecruzoficial

Народилася: 28 квітня 1974 року

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, дуже важко переносять сімейні негаразди і завжди готові прийти на допомогу близькій людині, що опинилася в біді. А ось коли погано їм, вони закриваються від усього світу і на самоті переносять всі страждання.

Раніше OBOZREVATEL зібрав трійку найвеселіших знаків Зодіаку.

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