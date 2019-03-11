Завжди поруч: найтурботливіші знаки Зодіаку

Щирі, турботливі та небайдужі люди — велика рідкість в нашому житті. Сенс їх існування полягає в тому, щоб зробити світ кращим.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які знаки Зодіаку найтурботливіші.

Терези

Кім Кардаш`ян Фото: instagram/kimkardashian

Народилася: 21 жовтня 1980 року

Терези отримують задоволення від того, що роблять щось для інших. Вони з тих людей, хто кине все, коли потрібно комусь допомогти. Навіть якщо за це їм не світить ні подяки, ні нагороди. Представникам цього знака складно сказати "ні", навіть коли вони розуміють, що відмова буде більш розумним рішенням — тому багато хто цим користується.

Діва

Бейонсе Фото: viva.ua

Народилася: 4 вересня 1981 року

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, дуже дбайливі і надійні. Вони кинуться на допомогу в будь-який момент, навіть жертвуючи своїм особистим комфортом. Діви ніколи не шукають вигоди для себе, просто виконують те, що необхідно іншим.

Риби

Ріанна Фото: instagram/badgalriri

Народилася: 20 лютого 1988 року

У представників цього знака дбайливість поєднується з розумністю і надійністю. На Риб завжди можна розраховувати, якщо потрібна допомога. А якщо вони неспроможні допомогти, то скажуть про це прямо. Адже представники цього знака не люблять давати помилкових надій.

Раніше OBOZREVATEL склав список найбільш егоїстичних і самозакоханих знаків Зодіаку, які вважають себе кращими за інших.

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