Як поводяться знаки Зодіаку в ліжку

Є деякі знаки зодіаку, які відносяться до сексу як до спортивного змагання, а для деяких - важливий емоційний зв'язок.

Овен

Представники цього знака зодіаку ставляться до сексу як до спортивного змагання. Овни, по своїй натурі, в принципі люблять змагатися і доводити, що вони найкращі. Ставки зростають, коли Овен розуміє, що у його партнера вже є певний сексуальний досвід. Він ставить перед собою завдання стати найкращим коханцем своєї другої половинки і робить для цього все можливе, повідомляє Cluber .

Телець

Представники цього знака зодіаку ставляться до сексу серйозно і вважають за краще відразу ж переходити до справи. Тельцям не подобаються сюрпризи і тому вони намагаються дотримуватися своєї певної рутини.

Близнюки

Близнюки відрізняються підвищеним інтересом до всього нового, коли справа стосується сексу. Вони ніколи не обмежуються однією спальнею і люблять пробувати це в нових місцях. Якщо ви зустрічаєтеся з Близнюками, то ваше сексуальне життя ніколи не буде нудним.

Рак

Раки є дуже емоційними коханцями. Їм може бути складно збудитися, якщо вони не будуть відчувати емоційний зв'язок зі своїм партнером. Представники цього знака зодіаку прагнуть бути тільки з тими людьми, яких люблять і про яких по-справжньому дбають. Сексуальне життя для них не виняток. У спальні Раки ставляться до свого партнера з усією любов'ю і ніжністю.

Лев

Левам потрібно, щоб вся увага була звернена на них. Вони хочуть постійно чути від свого партнера компліменти і слова захоплення. Левам потрібні постійні докази того, що вони чудові в ліжку.

Діва

Для Дів секс - не тільки фізичний прояв почуттів, а й також емоційний. Представникам цього знака зодіаку потрібно відчувати близькість зі своїм партнером. Вони не люблять поспішати і вважають за краще взяти контроль над ситуацією в свої руки, а також не вітають сюрпризи.

Терези

Терезам, точно також, як і Ракам, потрібний емоційний зв'язок. Їм потрібно добре пізнати людину перш ніж лягати з ним у ліжко. Терезам потрібна гармонія і взаєморозуміння. Їм здається, що саме завдяки цьому можна отримати найприємніший досвід.

Скорпіон

Скорпіонам властиво тримати всі почуття і емоції в собі і тому вони не люблять відкриватися оточуючим. Коли справа доходить до секcа, Скорпіони дають вихід всім емоціям, з якими у них не завжди виходить справитися.

Стрілець

Коли справа стосується сексу, Стрільці є повна протилежність Дів. У представників цього знака немає якоїсь певної рутини, і вони терпіти не можуть, коли все стає занадто передбачувано. Стрільці люблять експерименти і завжди готові спробувати нові пози.

Козеріг

Козероги можуть похвалитися неймовірною витривалістю не тільки в повсякденному житті, але і в ліжку. Вони люблять довго і можуть також осилити кілька раундів за одну ніч. Це може бути, як гарною якістю, так і поганим - все залежить від партнера Козерога.

Водолій

Водолії далеко не самі емоційні коханці. Під час занять любов'ю, в більшості випадків, представники цього знака зодіаку вкрай рідко відчувають цю любов. Для них секс - тільки фізичне задоволення. Іноді, Водолії навіть згодні спробувати це втрьох, щоб додати трохи гостроти в своє сексуальне життя.

Риби

Рибам подобається, коли під час процесу грає якась приємна музика і горять свічки. Це допомагає їм створити романтичну атмосферу адже Риби - безнадійні романтики. Їм хочеться, щоб все було прямо як в романтичних фільмах. Якщо до всього вищепереліченого додати пелюстки троянд на ліжку, Риби будуть просто щасливі.

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