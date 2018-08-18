Як королеви: найзарозуміліші жінки за знаком Зодіаку

Якщо вам сподобалася самозакохана дама - будьте готові до неприємних наслідків. Такі жінки часто не зважають на емоціями інших і легко можуть "ранити" чоловіка.

OBOZREVATEL і астрологи склали список найбільш зарозумілих жінок за знаком Зодіаку.

Рак

Для жінки-Рака - зухвала й поблажлива поведінка - частина гри. Більше шанувальників - більше подарунків і шансів вийти заміж. Вигідність "угоди" - головна частина задумки представниць цього знака Зодіаку. Тільки не смійте публічно звинувачувати Рака в меркантильності - вас несправедливо будуть висміювати.

Звичайно, зустрічаються і ті дівчата, яких можна "перевиховати". Можливо, деякі Раки недоотримали тепла і уваги в дитинстві або відчувають себе самотньо і просто хочуть виділитися. Поговоріть по душах з жінкою-Раком і вам відкриється внутрішній світ. А потім можна вирішити, чи прихована в цій людині загадка.

elle.ua

Діва

Діви самі того не розуміючи відштовхують чоловіків своєю серйозністю і напруженістю. Вони не вважають себе зарозумілими, але інші точно можуть дати їм подібну характеристику. Часто жінки-Діви просто стають заручницями свого темпераменту і вибагливого характеру. З ними можна знайти спільну мову, якщо прийняти їх такими, якими вони є.

Крім коханих від примхливості Дев страждають їхні рідні, які бояться образити не тим словом. Повірте, Діви здатні зіпсувати собі настрій, неправильно зрозумівши одну єдину фразу. Щоб захистити себе і кохану від таких ситуацій, астрологи пропонують частіше проводити час наодинці, щоб зрозуміти настрій Діви.

Овен

Завищена самооцінка допомагає Овнам не засмучуватися через невдачі і досягати успіху навіть у тих справах, які здавалося б зовсім не відповідають рівню їх знань. Будуючи кар'єру, жінки-Овни схильні проявляти зарозумілість щодо відношенню своїх співробітників. Навіть вчорашні друзі по роботі перетворюються в інструмент отримання бонусів.

Що стосується стосунків, то вдома жінка-Овен здатна проявити терпіння і розуміння, навіть стати "безкоштовним психологом". При цьому сам тон розмови і деякі теми можуть зачепити чоловіка. Якщо ви готові сприймати критику з боку - союзу це не зашкодить.

Раніше OBOZREVATEL писав про соціопатів серед знаків Зодіаку, для яких нічого не означає мораль. Ними виявилися - Скорпіони, Раки і Близнюки.