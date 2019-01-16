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Три знаки зодіаку, які люблять тільки себе

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Любити себе нікому не забороняється — це далеко не найгірше почуття з усіх можливих. Однак у деяких людей самозакоханість доходить до абсурду.

OBOZREVATEL і астрологи склали список найбільш егоїстичних і самозакоханих знаків Зодіаку, які вважають себе кращими, ніж інші.

Три знаки зодіаку, які люблять тільки себе

Фото: joinfo.ua

Лев

Представники цього знака бачать себе королями, а всіх інших — своїми підданими. Вони абсолютно не готові підлаштовуватися під когось і вважають, що їхня думка найправильніша. Також Леви готові піти на все, заради просування кар'єрними сходами. Товаришують вони з тими, хто їм може стати в пригоді.

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Скорпіон

Люди, народжені під цим знаком, якщо чогось захочуть — будуть домагатися цього всіма можливими способами. Також представники цього знака, вважають, що їхня друга половинка зобов'язана їм коритися. За рівнем самозакоханості і нарцисизму вони можуть змагатися тільки з Левами.

Козеріг

Козероги — випадок не безнадійний, але вельми важкий. Вони вважають себе кращими за інших практично у всіх сферах життя, проте не стануть про це відкрито говорити і принижувати інших. У любовних питаннях Козерогам буває вкрай складно через свій егоїзм.

Раніше OBOZREVATEL склав список знаків Зодіаку, які не можуть забути своє перше кохання.

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