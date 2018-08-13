Точно зрадять: найнеприємніші жінки за знаком Зодіаку

Про жіночу підступність знято чимало фільмів і написано безліч книг, але є знаки Зодіаку, які схильні до зрад і скандалів.

OBOZREVATEL разом з астрологами склав список найбільш небезпечних знаків Зодіаку жіночої статі.

Лев

Дівчата цього знаку Зодіаку знають собі ціну - справжні левиці не тільки за "рішенням" зірок. Їхні шарм і чарівність можуть допомогти створити ідеальний образ дівчини-мрії, але справжні мотиви жінки-Лева - це полювання і хороший "приз" у вигляді вигідного залицяльника. Харизма допомагає їм сяяти на вечірках і серед друзів партнера, але за спільного життя чоловіки починають помічати "хижий вишкір" і скаржаться на те, що з них вичавлюють останні соки.

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Звичайно, Лева можна приручити, але лише на час - тобто поки жінці самій буде це подобатися або вона матиме вигоду. Астрологи попереджають про негативні наслідки сімейних союзів із представницями цього знака Зодіаку, але для яскравого короткого роману - така жінка просто знахідка.

Козеріг

Строгість і досконалість жінок-Козерогів може іноді перетворитися в негативні риси. Особливо часто Козероги це виявляють у ставленні до партнера, висловлюючи коханому свої претензії і повчаючи життю. Принизивши свою другу половинку, вони здатні і на більш радикальний крок - просто кинути. Не важливо - був це шанувальник чи чоловік.

Така твердість і навіть жорстокість - наслідок нездатності по-справжньому зблизитися з іншою людиною і небажання йти на поступки. Якщо ви все ж закохалися в жінку-Козерога, постарайтеся розвинути її духовний світ - освічені Козероги рідше схильні до дріб'язковості або зухвалої неприємної поведінки.

Риби

Хто б подумав, що поступливі під час першого знайомства Риби виявляться справжніми маніпуляторами в серйозних стосунках? Риби здатні дуже акуратно домогтися від партнера потрібного рішення. Наприклад, вони легко отримують дорогі подарунки, вміють красиво попросити грошей на обновку або ж змусити організувати гучне свято. Буває, що такі жінки тиснуть на самолюбство чоловіка і намагаються взяти "на слабо", що теж приносить свій результат.

Жінки-Риби часто таким чином борються з комплексами і невдачами з минулого, а їхня жертва ні в чому не винна. Поставити на місце таку маніпуляторку можуть чіткі правила, що стосуються фінансів, загального майна, заробітку пари і так далі. Якщо ви тільки почали зустрічатися, то спробуйте просто поводитися спокійно і не балувати обраницю занадто часто.

Раніше OBOZREVATEL писав про соціопатів серед знаків Зодіаку, для яких нічого не варта мораль. Серед них виявилися - Скорпіони, Раки і Близнюки.