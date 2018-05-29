Суцільний негатив: найнеприємніші знаки Зодіаку

Неприємні осад після спілкування, поганий настрій і навіть погіршення самопочуття - ось наслідки комунікації з неприємними людьми.

OBOZREVATEL склав список найбільш негативних знаків Зодіаку.

Козеріг

Їм подобається, коли у вас щось не виходить, а будь-який спір немов заряджає енергією. Козероги часто можуть виявитися "вампірами", тому гарненько подумайте перед тим, як зближуватися з ними.

Також Козероги з легкістю переходять на підвищені тони і особистості під час суперечок, що псує настрій співрозмовника. Вихід - завжди ставити Козерогів на місце, але спокійно, не показуючи своє роздратування.

Скорпіон

Про скандальності Скорпіонів ходять легенди. Щось правда, щось ні, але краще не потрапляти під їх поганий настрій або мстиві злодіяння. Скорпіони люблять похвалу, а за критику можуть вивалити на вас "тонни негативу".

Для того, що убезпечити себе, вивчіть Скорпіона і спробуйте зрозуміти, на що представник цього знака гостро реагує. Якщо обходити неприємні для Скорпіона теми, може вийти цілком терпима взаємодія.

Лев

Самозакоханість Левів іноді перетворює їх в дуже неприємних людей. Заради свого задоволення і підвищення зарозумілості вони можуть завдати шкоди навіть близьким і друзям. Якщо Лев не в дусі, краще не чіпати, інакше весь негатив перейде на вас.

Захистити себе можна за допомогою відповідної критики. Леви можуть прислухатися, якщо їх егоїзм ще не досяг "критичних розмірів". Для подібного спілкування знадобиться багато сил і нервів, так що не турбуйтеся, якщо після розмов з Левами відчуваєте себе вичавленим лимоном.

Раніше OBOZREVATEL склав список знаків Зодіаку, яким найчастіше приписують спалаху злості.