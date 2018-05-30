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Супергерої: найталановитіші знаки Зодіаку

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Неймовірні розумові здібності - це не завжди результат наполегливого навчання і роботи над собою.

OBOZREVATEL разом з астрологами склав список найталановитіших знаків Зодіаку.

Водолій

Допитливість і прагнення до досконалості допомагали Водоліям зі школи показати себе. Їм все дається легко - з боку здається навіть занадто. З Водоліїв виростають прекрасні вчені, письменники, візіонери - вони стрімко наближають майбутнє, тому що не бояться експериментів і пошуків нового.

Звичайно, в гонитві за відкриттями Водолії можуть забути про сувору дійсність, тому дуже добре, якщо поруч з ними будуть життєві друзі і порадники.

Стрілець

Активність допомагає Стрільцям не падати духом навіть у найскладніших ситуаціях, а сильний емоційний інтелект - знаходити хороших людей для втілення найсміливіших ідей. Їх проекти і задумки деяким здаються геніальними, хоча насправді часто це результат ідеалістичного ставлення до світу.

У Стрільців багато сил для роботи і творчості, але навіть їм потрібна підзарядка. Головне, щоб вони вміли "перезавантажуватися" і розслаблятися. Інакше їм загрожує не тільки професійне, а й емоційне вигорання.

Риби

Неймовірність задумок Риб і їх завзятість іноді лякають оточуючих, але без цього заряду вони не змогли б втілювати сміливі ідеї. Буває, Рибам потрібно багато років, щоб розкритися і повірити в свої таланти, але результат обов'язково приносить успіх.

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При цьому Риби дуже сприйнятливі і їх легко ввести в оману, тому після вдалого проекту їм потрібно навчитися плавно повертатися до звичайного життя і залишати собі час для нового етапу.

Раніше OBOZREVATEL склав список знаків Зодіаку, яким найчастіше приписують спалахи злості.

Читайте всі новини по темі "Астрологічний прогноз" на сайті "Обозреватель".

Тема
Астрологічний прогноз
Об'єкт
гороскоп 2018
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