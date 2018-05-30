Супергерої: найталановитіші знаки Зодіаку

Неймовірні розумові здібності - це не завжди результат наполегливого навчання і роботи над собою.

OBOZREVATEL разом з астрологами склав список найталановитіших знаків Зодіаку.

Водолій

Допитливість і прагнення до досконалості допомагали Водоліям зі школи показати себе. Їм все дається легко - з боку здається навіть занадто. З Водоліїв виростають прекрасні вчені, письменники, візіонери - вони стрімко наближають майбутнє, тому що не бояться експериментів і пошуків нового.

Звичайно, в гонитві за відкриттями Водолії можуть забути про сувору дійсність, тому дуже добре, якщо поруч з ними будуть життєві друзі і порадники.

Стрілець

Активність допомагає Стрільцям не падати духом навіть у найскладніших ситуаціях, а сильний емоційний інтелект - знаходити хороших людей для втілення найсміливіших ідей. Їх проекти і задумки деяким здаються геніальними, хоча насправді часто це результат ідеалістичного ставлення до світу.

У Стрільців багато сил для роботи і творчості, але навіть їм потрібна підзарядка. Головне, щоб вони вміли "перезавантажуватися" і розслаблятися. Інакше їм загрожує не тільки професійне, а й емоційне вигорання.

Риби

Неймовірність задумок Риб і їх завзятість іноді лякають оточуючих, але без цього заряду вони не змогли б втілювати сміливі ідеї. Буває, Рибам потрібно багато років, щоб розкритися і повірити в свої таланти, але результат обов'язково приносить успіх.

При цьому Риби дуже сприйнятливі і їх легко ввести в оману, тому після вдалого проекту їм потрібно навчитися плавно повертатися до звичайного життя і залишати собі час для нового етапу.

Раніше OBOZREVATEL склав список знаків Зодіаку, яким найчастіше приписують спалахи злості.