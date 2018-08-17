Справжнє пекло - бережіть свій мозок! Найнестерпніші чоловіки за знаком Зодіаку

У світі існує стереотип про те, що чоловіки - більш стримані, спокійні і не піддаються на різного роду провокації. Отже, спілкуватися з ними набагато простіше, ніж із представницями прекрасної статі.

На жаль, мають місце бути і зовсім протилежні типи хлопців, які буквально виносять мозок через кожну дрібницю. Ці чоловіки можуть суттєво попсувати ваші нерви і змусять ще довго приходити до тями.

OBOZREVATEL і астрологи склали список найбільш нестерпних чоловіків за знаком Зодіаку, характер яких часто нагадує бомбу сповільненої дії.

БЛИЗНЮКИ

Близнюки володіють одним неймовірним "даром", який тільки й створює проблеми оточуючим. Особливо, якщо мова йде про їхніх обраниць, яким іноді доводиться дуже несолодко. Жоден знак Зодіаку не вміє поставити все з ніг на голову так, як Близнюки. Їм властива схильність блискавично міняти рішення і нав'язувати їх іншим, навіть якщо вони зовсім невірні. При цьому, як найбільш нестерпні чоловіки за знаком Зодіаку, вони ще й будуть наполегливо доводити всім, що мають рацію. Не погоджуючись з чоловіком-Близнюком, ви свідомо ступаєте на стежку війни і потрапляєте в список їхніх ворогів.

Крім цього, чоловіки цього знаку просто обожнюють пудрити мізки і знущатися: не можна серйозно сприймати їхні жарти або закиди. Можливо, вони роблять це спеціально для того, щоб зачепити свою супутницю і показати їй власну перевагу. Майбутнє з ними більш ніж ненадійне, тому якщо ви шукаєте партнера на все життя - вам точно не сюди.

ДІВА

Діви володіють дуже складним характером. Вони дико педантичні, занудні і просто нестерпні. Жити з чоловіком-Дівою - це завдання підвищеної складності навіть для найтерплячішої і врівноваженої дівчини. Гороскоп сумісності каже, що з ними можуть впоратися ті знаки, які володіють залізною витримкою і стійкістю до всіх зовнішніх подразників.

Суворі, вимогливі і прискіпливі чоловіки, які народилися під знаком Діви, завжди прагнуть довести свою досконалість і показати, хто тут головний. Але, от біда, у них рідко це виходить. Іноді вони викликають сміх, іноді жалість, іноді гнів, але в будь-якому випадку варто розуміти, що з ними буде неймовірно важко будувати відносини. Вони здатні вивести дівчину через дрібницю і довести своїми нотаціями до нервового тику.

ВОДОЛІЙ

Водолії мають складний характер, при цьому їх можна кваліфікувати, як найспокійніший знак Зодіаку. Так, вони не будуть влаштовувати скандал там, де для цього немає жодних передумов, але їхня інертна байдужість і небажання якось впливати на своє життя іноді просто вбиває. Якщо ви хочете, щоб ваш чоловік був ініціативним, виявляв повагу і співчуття - то варто забути про шлюб із Водолієм.

Він не буде вести себе так, як зазвичай поводяться інші чоловіки, котрих ідеалізують сучасні жінки. Не чекайте палких проявів почуттів, допомоги в побуті і вже тим більше того, що зможете покластися на нього в матеріальному плані. Водолії будуть свідомо ігнорувати всі прохання, чим просто виводитимуть з рівноваги і викликатимуть почуття агресії та антипатію. Заради задоволення вони можуть дурити вас роками, але в кінцевому підсумку ви або змиритеся з особливостями характеру Водоліїв, або заробите нервовий зрив.

Раніше OBOZREVATEL склав список найбільш брехливих знаків Зодіаку. Серед них опинилися Раки, Терези і Стрільці.