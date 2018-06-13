П'ять знаків зодіаку, які не прагнуть бути в відносинах

Серйозні стосунки - це не те, до чого прагнуть всі люди без винятку. Деяких знаків зодіаку зобов'язання можуть лякати, або ж їм просто непогано і в холостяцькому статусі.

Овен

Овни не завжди вміють будувати відносини. Часом вони втрачають самовладання, якщо не отримують те, що хочуть - а це може серйозно спантеличити, налякати і навіть відштовхнути їх партнера, повідомляє flytothesky.ru. Овен - надмірно імпульсивний і емоційний, тому, перебуваючи у відносинах, вам доводиться бути йому чи не батьком, що мало кому подобається.

Телець

Коли цей знак приймає рішення, він жорстко його дотримується і відступати не має наміру. Вони не погодяться на компроміс, а якщо ви будете проти, вони запросто дозволять вам розвернутися і піти. Вельми складно мати партнера, який вважає себе завжди правим і навіть не намагається побачити ситуацію очима іншої людини. Телець здатний бути чуйним і жалісливим, але, тим не менше, відносини з цим знаком рідко бувають простими і спокійними.

Близнюки

Справа не в тому, що Близнюки відчувають фобію по відношенню до звалювання на себе зобов'язань, просто вони дуже часто змінюють свої думки і рішення. Вони не прагнуть міцно прив'язуватися і звикати до людини, оскільки завжди очікують появи кращого варіанту.

Стрілець

Вони фантастичні в перші дні розвитку відносин. Однак, коли все стає набагато серйозніше, ніж просто милі побачення, Стрілець уже й сам не радий, оскільки працювати над відносинами йому зовсім не до душі. Коли цей знак обмежений у своїй свободі і вже не може вільно переміщатися, як йому самому того хочеться, він тихенько випарується, залишивши партнера в подиві. Стрільці не бажають, щоб їм говорили, що вони повинні робити заради стабільних відносин.

Риби

У них трапляються періоди, коли вони йдуть в себе і думають, що взагалі не заслуговують здорових і щасливих відносин. У такі моменти вони активно ігнорують свого партнера, що зазвичай і руйнує стосунки. Хоча Риби постійно дають людям другий шанс, партнер цього може і не захотіти, оскільки це досить болісно: спочатку сходитися, а потім знову переживати розрив, коли у Риб настає чергова емоційна і душевна криза.

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