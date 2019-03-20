Повний місяць випаде на рівнодення: чим це загрожує

У ніч на 21 березня жителі Землі побачать в небі повний місяць, і на цю ж дату припадає день весняного рівнодення.

Астрологи заявили, що подібне явище може позначитися на людях, змушуючи їх поводитися егоїстично, йти на поводу у швидкоплинних емоцій і робити необдумані дії, повідомляє MKRU.

Так, за словами фахівців, передбачення дійсно можуть здійснитися, проте аж ніяк не через те, що вони відповідають істині. Одну з ключових ролей у цьому відіграватиме "парадокс упередження". Люди, які повірили у вище написане, чекатимуть проявів егоїзму з боку навколишніх і обов'язково знайдуть підтвердження своїм підозрами, навіть якщо вони будуть поводитися як завжди.

Фото: Rsute.ru

Крім того, фахівці зазначили, що в повний місяць деяким людям буде складніше заснути, навіть якщо сам Місяць вони не побачать. Все це астрологи списують на самонавіювання.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про значення Дня весняного рівнодення, його традиції та прикмети.

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