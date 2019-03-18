Постійні жертви обману: найбільш довірливі знаки Зодіаку

Іноді довірливість — не найкраща якість. Деякі люди настільки відкриті і наївні, що готові повірити навіть в найабсурднішу інформацію.

OBOZREVATEL склав список найбільш довірливих знаків Зодіаку, яких дуже легко обкрутити навколо пальця.

Терези

Кім Кардаш'ян Фото: instagram/kimkardashian

Народилася: 21 жовтня 1980 року

Терези безмежно вірять у доброту, порядність і щирість. Вони взагалі не розраховують на те, що хтось посміє їх обманювати. Тому кожен такий факт їх сильно дивує, але, на жаль, нічому не вчить. Представники цього знака знову і знову дають людям можливість маніпулювати ними.

Козоріг

Бредлі Купер Фото: golos-ameriki.ru

Народився: 5 січня 1975 року

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, легко йдуть на повідці в інших. Вони зі слабкою волею, тому навіть коли знають, що людина їх обдурить — все одно не можуть їй відмовити. Козороги судять про людей по собі. Гадають, у всіх є щось хороше — достатньо лише віднайти цю позитивну рису і розвивати.

Діва

Бейонсе Фото: instagram/beyonce

Народилася: 4 вересня 1981 року

Представників цього знаку можна віднести до числа найбільш вірних, надійних і довірливих людей. Коли оточення розуміє, що Діви не здатні відмовити у проханні, вони починають сідати їм на шию і нерідко просто використовують їх задля власної мети. Часом через свою неуважність Діви не помічають такого ставлення з боку інших людей, в цьому випадку тільки близькі люди зможуть відкрити їм очі на те, що відбувається.

Раніше OBOZREVATEL склав список тих знаків, із представниками яких краще бути обережним.

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